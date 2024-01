Chiara Ferragni, nella nuova casa non c’è più il lusso di prima: guardate cosa si è ridotta a comprare

Chiara Ferragni nella nuova casa ha scelto qualcosa che non sia come il lusso che aveva prima: cosa ha comprato l’influencer.

Bellissima la casa, meraviglioso il quartiere e il parco, ma Chiara Ferragni nella nuova dimora non ha assolutamente il lusso che aveva nella prima casa. Guardate cosa è stata costretta a comprare la bella imprenditrice digitale nella sua nuova dimora.

Chiara Ferragni si è trasferita in una nuova casa a Milano con tutta la famiglia. Fedez e i figli sono pieni di gioia per questo nuovo bellissimo appartamento, ma c’è qualcosa di lussuoso che proprio manca e che prima invece aveva nella vecchia casa. Curata nei minimi dettagli la casa della Ferragni è un sogno ad occhi aperti, un attico da favola nella CityLife di Milano.

La meravigliosa casa di Chiara Ferragni, è nuova e bella, ma mica qualcosa di lussuoso: eco cosa

Dopo aver mostrato la sua bellissima nuova casa, Chiara Ferragni e Fedez hanno illustrato qualsiasi aspetto dell’abitazione. I fan si sono chiaramente soffermati su diverse zone meravigliose della casa come il salone, la zona con cinema, e la bambina armadio che sembra un vero e proprio negozio. Quello che però ha colpito l’attenzione in modo particolare è la cucina, mostrata su Instagram proprio dall’imprenditrice digitale.

Si tratta di un modello firmato SCIC arricchito da una collezione di elettrodomestici da incasso, di Haier. Il marchio è particolarmente amato, ma anche popolare infatti molti dei pezzi che si trovano nella casa dei Ferragnez sono disponibili su Amazon. Sono meravigliosi, ma non solo, fanno parte di una cucina super tecnologica: ecco quali sono.

Seppur costosi e tecnologici, gli elettrodomestici che si trovano nella casa di Chiara Ferragni non sono lussuosi come quelli che si trovavano nella prima casa. Proprio per questo motivo sono disponibili anche su Amazon. Ad esempio il pezzo forte è sicuramente il forno intelligente di Haier. Lo Chef Home super accessoriato con touchscreen che cucina con varie cotture, ma naviga anche sul web e consente di vedere i video per la preparazione delle pietanze e le cotture.

Il microonde indispensabile è il modello Washlens Plus, un vero gioiello con funzione vapore e protezione dell’acqua. Si tratta di un prodotto top di gamma, molto rapido e silenzioso. Costa sui 600 euro. Il frigorifero è costoso arriva ai 1600 euro. E’ dotato di tecnologia antibatterica con luce UV. Ci sono poi la cantinetta del vino che costa attorno ai 558 euro ed è arricchita dal fatto che si gestisce con un’app.

Di soli 139 euro è il il Multibeverage, l’ideale per preparare tante bevande calde, dalla cioccolata al caffè sino al latte e al tè. Il tostapane invece costa circa 120 euro ha un sistema di pulizia comodissimo. Il frullatore, di circa 160 euro, ha tre funzioni. Ice crushing, Smoothies e Autoclean, oltre a un sistema di pulizia che consente di usare con facilità la lavastoviglie. Insomma tutti prezzi fattibile per tutti.