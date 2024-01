Chips croccanti e gustose, ma senza frittura: la ricetta sana e facilissima

Che buone le patatine fritte, ma queste chips super croccanti sono ancora più gustose! Si fanno senza friggere e le prepari in pochi minuti.

Impossibile resistere al gusto e alla croccantezza delle patatine fritte, peccato però che se mangiate in quantità eccessive fanno male alla salute dell’organismo. Tuttavia, se non vuoi rinunciare completamente a questo snack sappi che puoi realizzare delle versioni altrettanto buone e al tempo stesso più leggere e salutari.

Per esempio, molti preparano le patatine nel forno o con la friggitrice ad aria. Oppure c’è chi sostituisce l’ingrediente principale, le patate, con un prodotto diverso come le carote e le zucchine e anche in questo caso si può evitare di friggere e scegliere una tecnica di cottura un po’ più light.

Quest’oggi, però, vogliamo svelarti un’altra ricetta ancora più sfiziosa. Provala subito: di sicuro queste chips croccanti e gustose ti faranno perdere la testa fin dal primo assaggio!

Chips croccanti e gustose: la ricetta facile e veloce senza frittura

Come abbiamo detto poco fa, ci sono tantissime alternative più gustose e genuine delle classiche patatine fritte. Oltre alle varianti al forno o con la friggitrice ad aria, è possibile provare una ricetta ancora differente. Se vuoi preparare delle chips croccanti e sfiziose senza friggere non puoi assolutamente perderti il nostro articolo di oggi. Tra poco, infatti, andremo a svelarti come realizzare un vero capolavoro di gusto. Ti bastano due ingredienti principali e pochi minuti di tempo!

Ingredienti:

500 millilitri di acqua;

125 grammi di farina di mais;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale q.b.;

parmigiano grattugiato q.b.

Preparazione

Sei pronto a preparare delle croccantissime chips di polenta senza frittura? Sono troppo buone! Inoltre, sono anche genuine. Per cominciare, versa in una pentola dai bordi alti l’acqua ed un pizzico di sale. Porta a bollore e poi aggiungi la farina di mais a pioggia, continuando a mescolare con l’aiuto di una frusta. Continua così finché il composto non sarà diventato abbastanza compatto e poi travasalo su una teglia coperta con uno strato di carta da forno, unta con un filo d’olio extravergine d’oliva. Ricopri tutta l’area della teglia, livella bene la superficie e lascia raffreddare. Dopo qualche istante ricava dei bastoncini tagliandoli con il coltello e poi ripassa ciascuno di essi nella farina di mais e nel parmigiano grattugiato. Sistema di nuovo le chips sulla teglia coperta con la carta forno, irrora la superficie con un goccio d’olio extravergine d’oliva ed inforna a 180 gradi per 15-20 minuti. Trascorso il tempo necessario, le tue chips di polenta saranno pronte da gustare.

Il consiglio extra: se vuoi rendere la ricetta un po’ più leggera puoi evitare di mettere il parmigiano. Per un tocco di sapore in più, invece, puoi aggiungere del pepe, del rosmarino o del sale aromatizzato.