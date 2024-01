Cibi da evitare prima di andare a letto: la lista degli alimenti che non conciliano il sonno

Mangiare bene è fondamentale, soprattutto prima di mettersi a letto: ecco i cibi da evitare prima di coricarsi

Spesso si sottovaluta l’alimentazione, soprattutto quella della cena. Coricarsi dopo aver mangiato abbondantemente è altamente sconsigliato, così come è bene sapere che alcuni cibi non conciliano il sonno. Non a caso, infatti, buona parte delle diete consigliano pasti più abbondanti durante la giornata per poi rimanere leggeri nelle ore serali.

“La velocità con cui il corpo digerisce il cibo e metabolizza i nutrienti non rallenta drasticamente quando l’orologio segna una certa ora. Tuttavia per la maggior parte di noi i livelli di attività fisica diminuiscono la sera, il che influisce sull’efficienza con cui vengono bruciate le calorie. Inoltre, alcune ricerche suggeriscono che mangiare a tarda sera può interrompere i ritmi circadiani, influenzando i processi metabolici, e che finire l’ultimo pasto presto è preferibile sia per la gestione del peso, che del sonno e della longevità”, le parole sul tema di Rose Ferguson, nutrizionista, esperta di medicina funzionale, podcaster e autrice dei libri Juice e Juice + Nourish, riportate da Vogue.

Tutti gli alimenti da evitare la sera

Secondo l’esperta sono ben 9 gli alimenti da non mangiare la sera dopo le 18 se si vuole restare in forma, avere serate più leggere e notti più serene. Al primo posto dei cibi ‘proibiti’ troviamo i formaggi grassi e stagionati, che possono essere digeriti anche in 5 ore; meglio preferire formaggi freschi e magri.

Anche le carni rosse non sono consigliate, sempre perché risultano impegnative da digerire; possono appesantire e dare insonnia. I cibi fritti possono rimanere sullo stomaco e causare una varietà di spiacevoli disturbi digestivi, come bruciori o reflusso. No anche ai cibi piccanti: “I cibi speziati non solo possono causare indigestione, ma anche aumentare la temperatura corporea, rendendo più difficile addormentarsi”, sostiene Rose Ferguson.

I cavoli e le verze, nonostante le numerose proprietà benefiche, hanno però bisogno di molto tempo per essere assimilati. I pesci grassi impegnano la digestione più di quelli bianchi. I gelati e i dolci più in generale forniscono un’elevata quantità di calorie difficili da smaltire e provocano inoltre picchi glicemici. Sconsigliato anche il cioccolato, perché contiene sostanze eccitanti che possono tenerci svegli. Infine, nonostante sia inserita in tutte le diete, l’insalata la sera può fermentare già nello stomaco, dando vita a gonfiore e sonno interrotto.