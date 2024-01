Colpo in Formula Uno, strappato contratto da dieci stagioni: la notizia ha sconvolto gli appassionati

Incredibile, è stato firmato un contratto valido per dieci stagioni in Formula Uno! La notizia ha lasciato i fan senza parole.

L’ultimo mondiale di Formula Uno non ha lasciato spazio a interpretazioni. È stato dominato da Max Verstappen sin dalla prima gara e nessuno è mai riuscito ad insidiare il pilota olandese. Max ha portato a casa il terzo titolo mondiale consecutivo, ma nel 2023 ha deciso di non lasciare nemmeno le briciole ai suoi avversari, compreso il suo compagno di squadra Perez.

Il pilota messicano è stato messo spesso in discussione dal team della Red Bull perché non è mai stato in grado di avvicinarsi alle prestazioni di Verstappen.

Se Max Verstappen e la Red Bull hanno fatto un passo in avanti, non si può dire la stessa cosa della Ferrari. La scuderia di Maranello aveva iniziato il 2023 con grande fiducia, ma le prestazioni della monoposto sono state deludenti e la ‘Rossa’ ha portato a casa soltanto una vittoria, a Singapore, con Carlos Sainz.

I tifosi sperano che nel 2024 ci sia un cambio di rotta, ma sarà difficile lottare per il mondiale contro una Red Bull imbattibile. Intanto nel circus si parla di un contratto decennale firmato in Formula Uno. Non capita sempre di vedere contratti così lunghi, ecco cosa è successo.

La Formula Uno a Madrid per dieci anni

In questi anni, i vertici della Formula Uno hanno provato ad espandere il brand, aprendo le porte a nuovi gran premi. La notizia del giorno è l’accordo per il Gran Premio di Madrid, che potrebbe essere disputato a partire dal 2026 o dal 2027, ma dipenderà dalla velocità degli organizzatori nel mettere a posto la pista.

Secondo alcune indiscrezioni arrivate dalla Spagna, un gruppo di imprenditori privati avrebbe intenzione di investire circa 400 milioni di euro per ogni gran premio ed ha proposto un accordo di dieci anni alla Formula Uno.

In questo momento c’è già una tappa spagnola, sullo storico circuito di Barcellona, ma il paese iberico potrebbe avere un secondo gp a partire dal 2026 o dal 2027. È possibile che, come già accade per altri paesi, i circuiti di Barcellona e Madrid possano alternarsi nel corso degli anni, in modo da permettere ai vertici della Formula Uno di portare questo sport in altri paesi. Anche Carlos Sainz Senior, padre del pilota della Ferrari, ha commentato la notizia.

L’ex campione di rally, fresco vincitore della Dakar e originario proprio della capitale spagnola, ha spiegato che il sito scelto per il Gran Premio di Madrid renderebbe spettacolare questo evento. Sainz ha spiegato che i fondi investiti saranno tutti privati e non pubblici e che il progetto potrebbe essere molto solido dal punto di vista economico. Non resta che aspettare l’annuncio ufficiale, ma gli appassionati madrileni non vedono l’ora di vedere i bolidi della Formula Uno sfrecciare nella loro città.