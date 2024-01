Com’è cambiata Barbara D’Urso negli anni: spuntano immagini inedite, sempre bellissima

Oggi è una delle donne più affascinanti e sensuali dello showbiz nostrano, ma come e quanto è cambiata Barbara D’Urso nel corso degli anni?

Classe 1957 è nata il 7 maggio a Napoli sotto il segno zodiacale del Toro. All’anagrafe è Maria Carmela D’Urso ed ha vissuto un’infanzia segnata da una pesante lutto. Barbara ha infatti perso la sua mamma quando aveva soltanto 11 anni.

La conduttrice è molto legata ai suoi fratelli con cui ha un bellissimo rapporto. A 19 anni si è trasferita a Milano per cercare la sua via nel mondo della moda, inizia pian piano a muovere i primi passi nel settore dello spettacolo e debutta ben presto come showgirl in varie trasmissioni di successo. Oggi è una delle donne più influenti dello spettacolo nostrano, ma cosa si conosce della sua vita privata?

Barbara D’Urso è stata molto chiacchierata anche per i suoi amori, è stata sentimentalmente legata per circa due anni a Memo Remigi inoltre si è vociferato di un presunto flirt con Vasco Rossi e Miguel Bosè. Nel 1982 vive una relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, dalla quale vengono al mondo due figli Giammauro ed Emanuele.

Il primogenito è un noto medico chirurgo, mentre il secondogenito è un famoso fotografo e videomaker. Nel 93 il rapporto tra Mauro e Barbara giunge al capolinea e nel settembre del 2002 sposa il ballerino Michele Carfora. I due divorziano sei anni più tardi. Sembrerebbe che al momento la splendida conduttrice sia single, e che si stia godendo la sua vita in famiglia.

Barbara D’Urso, il video girato nel 1979 fa il giro della rete

Barbara possiede un profilo Instagram molto seguito attraverso il quale si mantiene in contatto con la sua vasta platea di follower. In tantissimi quotidianamente le fanno i complimenti per la sua straordinaria forma fisica, ha 66 anni ed è in forma invidiabile, cura l’alimentazione e svolge regolare esercizio fisico e di risultati sono evidenti.

C’è chi le ha puntato il dito contro accusandola di aver ritoccato il suo aspetto fisico, a ben vedere però sembrerebbe tutto merito di sport e di una beauty routine studiata per le sue esigenze. A provarlo sono le numerose foto che la ritraggono da giovanissima, come ben si evince non è cambiata affatto.

Certo aveva un viso più acerbo ma è letteralmente identica. Proprio di recente ha postato una breve clip risalente al 1979, dalle immagini traspare la sua bellezza e la sua vivacità, in tantissimi le hanno fatti i complimenti chiedendole quale sia il suo segreto di bellezza.