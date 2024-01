Come capire se un amico è falso: attenzione a questi segnali

Sospetti che un tuo amico sia falso? Presta attenzione a questi segnali, secondo gli esperti sono indicatori infallibili.

Le relazioni umane sono una parte importantissima della vita di ciascuno. Avere dei rapporti sani ed appaganti è fonte di benessere psicologico. Ma non tutti hanno la fortuna di avere accanto delle persone leali ed autentiche, spesso infatti, inconsapevolmente si è circondati da persone false.

Si tratta di esperienze forti ed impattanti che talvolta divengono pericolose per il proprio stato mentale, creando ansia e stress. Alcune persone sono abituate a fingere, ma gli esperti ritengono che sussistono degli indicatori infallibili di falsità. Impara dunque ad osservare e a scrutare l’altra persona, se riconosci questi segnali ti trovi dinanzi ad un amico falso.

Attenzione a questi segnali, se li noti il tuo amico è falso!

1. Gli amici falsi non offrono sostegno. Il primo indicatore di falsità è la mancanza di empatia e di supporto morale. Un amico vero sarà sempre pronto a sostenere l’altro nei momenti difficili, mentre quello falso tendenzialmente darà un apporto superficiale o fingerà di essere troppo impegnato per poter ascoltare l’altro.

2. Gli amici falsi sono competitivi. Un’amicizia vera è fatta anche di un sano confronto e si può anche competere in modo leale con l’altro per superare i propri limiti. Ma, un amico falso sarà invece eccessivamente competitivo e geloso dei successi altrui. Il suo intento sarà quello di sentirsi migliore a tutti i costi.

3. I falsi amici usano il sarcasmo pubblicamente. Un amico vero non ti metterà mai in imbarazzo, soprattutto in contesti pubblici, rischiando di farti sentire umiliato. Un amico falso invece spettegolerà su di te alle tue spalle e in pubblico farà battute taglienti per metterti volutamente in imbarazzo.

4. I falsi amici vogliono sempre stare al centro dell’attenzione. Stare al centro dell’attenzione di per sé non è un segnale negativo ma se questo atteggiamento diventa eccessivamente manifesto può essere un indicatore di egocentrismo. Un amico falso tenderà a voler stare al centro della scena anche in contesti in cui dovresti essere tu l’assoluto protagonista.

5. I falsi amici ti mettono in situazioni pericolose. Un buon amico ti dirà chiaramente di tenerti alla larga da situazioni che potrebbero compromettere la tua serenità, mentre un amico falso ti inciterà a compiere dei passi falsi. Non è il tuo bene ciò che desidera.

6. I falsi amici sono spesso di cattivo umore. Un amico sincero non riverserà su di te il suo stato mentale negativo. Potrà sfogarsi e cercherà il tuo supporto ma senza coinvolgerti perennemente nei suoi drammi. Un amico falso farà invece in modo di renderti altrettanto triste.