Copriletti eleganti: come arredare con classe la camera da letto

I copriletti sono capi di biancheria sempre presenti nel corredo letto di ogni casa; ne esistono varie tipologie; in commercio infatti si trovano sia copriletti realizzati con tessuti pesanti, adatti ai mesi più freddi, sia copriletti prodotti con tessuti decisamente più leggeri, ideali per i mesi primaverili ed estivi; molto utilizzati sono poi i copriletti trapuntati, noti più comunemente come trapuntini, caratterizzati da un’imbottitura molto leggera, inferiore a quella delle trapunte invernali.

Le funzioni dei copriletti sono varie: in primis sono capi di biancheria che servono a favorire il riposo perché aiutano a mantenere una temperatura corporea ideale; hanno poi una funzione protettiva dal momento che vengono sistemati sopra i lenzuoli proteggendoli dalla polvere e dallo sporco.

Non si deve poi ovviamente dimenticare la funzione estetica; il copriletto infatti è il capo di biancheria che più di ogni altro colpisce l’attenzione quando si entra in camera da letto e quindi è più che normale trovare in commercio proposte che si differenziano sotto vari aspetti: tessuti, colori, stile e design; ogni camera da letto infatti è un mondo a sé ed è importante armonizzare la biancheria con il resto dell’arredamento; un conto è, per esempio, arredare una camera in stile moderno, un altro è arredare una camera classica e un altro ancora è allestire una camera per i bambini. Insomma, a ogni camera il suo stile.

Quale copriletto scegliere per “vestire” con classe il proprio letto

Il letto è la parte più importante della zona notte e per vestirlo con classe è importante scegliere la biancheria più adatta; per quanto concerne il copriletto, un ottimo suggerimento è quello di visionare le varie e interessanti proposte di Ferò Milano, nota azienda di biancheria per la casa che si caratterizza per la sua offerta di ottima qualità accessibile a tutti. Sul sito web aziendale sono per esempio presenti numerosi copriletti matrimoniali estivi eleganti perfetti per i mesi più caldi.

Un’idea interessante potrebbe essere per esempio quella di scegliere un trapuntino in puro lino stone washed con look shabby-chic; il lino è un tessuto particolarmente pregiato, leggero e resistente in grado di conferire un tocco di classe a qualsiasi camera da letto.

Un’alternativa da prendere sicuramente in considerazione è un copriletto in lino 100% tinto a mano con la tecnica dip dye; si tratta di un metodo particolare di colorazione del capo che si basa sull’immersione manuale e graduale del capo nella tintura. Questa modalità fa sì che ogni singolo capo abbia sfumature cromatiche differenti; ogni capo è quindi un pezzo davvero unico.

Altra possibile proposta è un copriletto in misto seta, un capo consigliato soprattutto per le mezze stagioni, ma che in case molto calde può essere tranquillamente usato durante tutto l’anno. I tessuti in misto seta presentano composizioni diverse, formate da percentuali di fibre sia naturali (fra cui ovviamente la seta) che sintetiche come per esempio il poliestere. Al variare delle percentuali si hanno diversi gradi di lucentezza. Il misto seta è un tessuto particolarmente elegante e raffinato capace di valorizzare qualsiasi stile di arredamento.

Per la stagione estiva sono perfetti anche i copriletti realizzati in cotone percalle, tessuto particolarmente pregiato, fresco e leggero che si caratterizza per la sua sopraffina eleganza e con il quale si realizzano anche bellissimi lenzuoli e copripiumini.