Coronavirus Italia, bollettino del 29 marzo: 756 morti, costante il numero dei nuovi positivi

Sono 3815 i nuovi positivi per Coronavirus. Trend costante rispetto ai numeri di ieri. In discesa il numero dei morti: 133 in meno. Diminuiscono i guariti

I dati di Domenica 29 marzo forniti dalla Protezione Civile ci indicano un numero di nuovi contagiati da Covid-19 costante rispetto ai numeri di ieri: 3815, +164. Diminuiscono invece, anche se ancora tanti, i decessi: 756, 133 in meno rispetto alla giornata del 28 marzo. Quello che preoccupa è il dato dei guariti: 646, quando invece ieri si era registrato il record con 1.434 persone guarite.

Risultano attualmente in Italia 73.880 positivi, mentre sono 97.689 le persone positive al tampone dall’inizio dell’emergenza ad oggi. 13.030 guariti e 10.779 deceduti.

Il comunicato della Protezione Civile

«Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 73.880 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 97.689 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.392 in Lombardia, 10.535 in Emilia-Romagna, 7.251 in Veneto, 7.268 in Piemonte, 3.160 nelle Marche, 3.786 in Toscana, 2.279 in Liguria, 2.362 nel Lazio, 1.556 in Campania, 1.293 nella Provincia autonoma di Trento, 1.432 in Puglia, 1.141 in Friuli Venezia Giulia, 1.034 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.330 in Sicilia, 1.169 in Abruzzo, 897 in Umbria, 539 in Valle d’Aosta, 582 in Sardegna, 577 in Calabria, 197 in Basilicata e 100 in Molise » .

«Sono 13.030 le persone guarite. I deceduti sono 10.779, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso».

La situazione Coronavirus in Sicilia al 29 marzo

«Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (domenica 29 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 13.814.

Di questi sono risultati positivi 1.460 (+101 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.330 persone (+88)».

«Sono ricoverati 522 pazienti (+10 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva (uguale), mentre 808 (+67) sono in isolamento domiciliare, 65 guariti (+5) e 65 deceduti (+8)».

