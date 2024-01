Cortina, oltre alle neve c’è ben altro: 5 mete imperdibili che devi assolutamente conoscere

Cortina non è solo neve. Ci sono almeno cinque cose che non potete perdervi se la state visitando: qualche consiglio.

Cortina d’Ampezzo, incastonata tra le maestose Dolomiti, offre un’esperienza unica che mescola la bellezza naturale con una ricca storia culturale. Noi la conosciamo per i percorsi innevati, ma vanta molto altro. Se hai la fortuna di visitare questa perla delle Alpi, assicurati di non perdere queste cinque imperdibili attrazioni.

È la meta invernale per antonomasia, quella che gli amanti della neve non possono assolutamente perdersi. Anche se, spesso, è identificata per i suoi costi importanti. Ma pensare che Cortina sia solo un luogo per chi ama sciare, è riduttivo. Cortina d’Ampezzo è un tesoro di bellezza naturale e patrimonio culturale, e queste cinque attrazioni ti aiuteranno a scoprire il meglio che questa destinazione ha da offrire. Che tu sia un appassionato escursionista o un amante della cultura, Cortina saprà conquistarti con la sua magnificenza.

Cortina: oltre alla neve c’è ben altro

Per immergerti nella cultura locale, esplora il centro storico di Cortina. Con le sue pittoresche strade, boutique di lusso e ristoranti accoglienti, questo luogo ti farà respirare l’atmosfera unica della regione.

Sicuramente suggestivo è un percorso che tocca le Cinque Torri: la Torre Grande, la più grande e alta, particolarmente adatta per gli amanti dell’arrampicata; la Torre Seconda, formata da 3 cime; la Torre Latina, la più tozza delle 5; la Torre Quarta, con due picchi di differenti altezze; la Quinta torre, detta Inglese, la più piccola.

Bellezza naturale allo stato puro sono poi le Cascate di Fanes. Si tratta della cascata più alta delle Dolomiti. Il percorso per ammirarle è lungo 6,5 km, con un dislivello di 150 metri. La durata è di circa 3 ore complessive. Ci sono due opzioni: ammirarle dall’alto o dal basso. Da sotto: i suoi 90 metri in picchiata sono davvero adrenalinici. Dall’alto, invece, permette di capire meglio la conformazione delle gole in cui le acque fanno giri vorticosi per poi lanciarsi verso il basso.

Se vi trovate a Cortina d’Ampezzo, salite sulla Funivia Faloria per godere di una vista panoramica mozzafiato sulla valle sottostante. In cima, potrai fare escursioni o semplicemente ammirare il paesaggio circostante dalla terrazza panoramica. Infine, approfondite la vostra conoscenza della storia locale visitando il Museo delle Regole d’Ampezzo. Questo museo offre un viaggio nel tempo attraverso le tradizioni, la cultura e la vita quotidiana della regione.