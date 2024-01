Cosa evitare di mangiare la sera per non ingrassare: i cibi da non portare mai in tavola

Bisognerebbe evitare di mangiare alcuni cibi la sera perché fanno ingrassare ma si possono sostituire con altri che sono amici della linea.

Avere un fisico snello e asciutto è il sogno di tanti uomini e tante donne. Piuttosto che impegnarsi in diete ricche di rinunce e sacrifici o sfiancarsi in palestra, è sufficiente mantenere uno stile di vita sano e attivo (facendo attività fisica regolare, ma non stancante) e seguire un’alimentazione varia ed equilibrata.

Inoltre, soprattutto a cena, bisognerebbe evitare di consumare alcuni cibi che possono far lievitare il peso ed ingrassare inevitabilmente.

Gli alimenti da evitare di mangiare la sera per non ingrassare

Spesso si presta più attenzione a quello che bisogna mangiare a colazione e a pranzo, piuttosto che a cena. Non è raro, infatti, impigrirsi e tuffarsi su panini, toast o piadine, che sono piatti sbrigativi da preparare, oppure ordinare la cena (spesso pizza o hamburger).

Tuttavia, per non ingrassare bisognerebbe evitare di mangiare la sera alcuni alimenti. Di solito tutto parte dal pomeriggio quando, come snack, si mangiano patatine e salatini che innescano una continua voglia di cibo che prosegue a cena quando si consumano salumi, formaggi grassi, pane e alcol.

In realtà di sera bisognerebbe evitare di consumare insaccati, come salumi e salsiccia, e di bere birre o alcol perché, essendo ricchi di calorie e molto pesanti, possono far ingrassare. La scelta per non aumentare di peso non è di certo quella di digiunare e saltare la cena, ma prediligere altri cibi più sani ed equilibrati.

Una scelta ottima per la cena sono le proteine vegetali, come ad esempio la soia. Anche le verdure sono perfette, soprattutto gli spinaci, i broccoli, l’insalata, le zucchine e i fagiolini. Da preferire anche le carni bianche e rosse (come il pollo o il vitello), il pesce (come il merluzzo e i gamberoni), e i derivati animali (come le uova e i formaggi magri). Questi sono alimenti gustosi e versatili che possono essere combinati in maniera sempre diversa.

Inoltre possono essere conditi con salse allo yogurt e olio extravergine d’oliva, che sono condimenti leggeri e gustosi, piuttosto che con panna e burro che sono più pesanti. Per non ingrassare, poi, di sera si dovrebbe evitare di mangiare la pasta e i cereali raffinati, prediligendo quelli integrali. Infine, se si ha voglia di dolce, mangiare un frutto che favorisce idratazione e sazietà.