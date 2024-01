Cosa fare se ti rubano l’auto: attenzione, se non segui questa procedura sei nei guai

Ti hanno rubato l’auto? Segui immediatamente questa procedura: se non lo farai per te arriveranno ulteriori problemi. Ecco il motivo

I dati riguardanti i furti delle automobili ad oggi non sono molto incoraggianti. Si stima infatti che, soltanto in Italia, con cadenza giornaliera avvengano all’incirca 270 atti illeciti. Esistono ovviamente alcune aree dove la frequenza è maggiore rispetto al resto, ma in linea di massima è un’infelice tendenza che si protrae in tutto il territorio.

Saper prendere le precauzioni adeguate è obbligatorio, onde evitare di ritrovarsi senza la propria auto. Cosa che, come visto sopra, non è affatto un evento raro e sporadico. Ma quale procedura bisogna seguire, se si rientra in questa lista di persone poco fortunate? Ecco il modus operandi da seguire step by step.

Ecco cosa fare in caso di furto

Per quanto non sia facile, la prima cosa che bisognerà fare in caso di furto è analizzare con razionalità la situazione. Di fatti, è importante distinguere il furto dalla rimozione forzata. Il secondo caso avviene nel momento in cui si parcheggia in prossimità di divieti, strisce gialle senza il pass apposito, passi carrabili e altri segnali. Se ciò avviene in un’area in cui è consentito parcheggiare, allora è avvenuto un furto.

Una volta appurato ciò, si dovranno avvertire il prima possibile le autorità. Ovviamente dopo aver svolto questa banale ma essenziale “ricerca”, anche se la fretta e la tensione del momento potrebbe portare il malcapitato ad allertare subito le forze dell’ordine. Si dovrà informare anche la propria compagnia assicurativa, la quale si muoverà di conseguenza in caso di copertura della propria polizza.

Nel caso in cui non si vogliano più pagare le tasse e il bollo inerenti a quel veicolo non più in nostro possesso, si dovrà dichiarare di non detenerne più la proprietà. Questo proprio perché, se vittima di un furto, il possesso della vettura non apparterrà più al proprietario. La denuncia che si espone alle autorità competenti dovrà contenere varie informazioni, tra cui:

Data e ora in cui si è venuti a sapere del furto

Targa del veicolo rubato

Eventuali oggetti o segni particolari presenti all’interno del veicolo

Altri segni che potrebbero essere utili all’identificazione dello stesso

Tutte informazioni distinguibili e rintracciabili, che aiuteranno chi di dovere a ritrovare il veicolo rubato quanto prima. C’è inoltre una tempistica fondamentale per denunciare l’atto. Ciò dovrà avvenire entro tre giorni dalla sua scoperta. Diversamente, non sarà possibile riaverla indietro nel caso in cui venisse ritrovata.