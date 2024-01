Costanza Caracciolo, spunta il video del suo primo provino: il ‘dettaglio’ non sfugge

Dal web spunta un video di Costanza Caracciolo giovanissima. Impossibile non notare quel ‘dettaglio’ nel primo provino, di cosa si tratta?

Con una bellezza come la sua è difficile non farsi notare, e questo Costanza Caracciolo lo sa molto bene. Nel corso degli anni la modella originaria della Sicilia ne ha fatta di strada, per la gioia dei tantissimi fan che la seguono dai tempi di Veline.

Diventata famosissima quando era ancora molto giovane, a soli 18 anni Costanza Caracciolo fa il suo primo ingresso nel mondo dello spettacolo. La bella siciliana ha conquistato tutti a Veline, il programma di Canale 5 che l’ha vista trionfare in coppia con Federica Nargi. Per svariati anni le due hanno danzato sul bancone di Striscia la Notizia, diventando le veline più amate nella storia dello show.

Oggi tutti conoscono Costanza Caracciolo non soltanto per i suoi successi sul piccolo schermo ma anche per la fama conquistata come personaggio pubblico a tutti gli effetti. Con il tempo l’ex velina bionda è diventata una vera star anche sui social, dove non manca mai di condividere foto e video della sua vita quotidiana con i tantissimi fan che la seguono. Proprio loro sono rimasti di stucco di fronte alle immagini del passato, com’era la Caracciolo da giovane?

Costanza Caracciolo, spunta il video di lei a 18 anni

Le immagini tanto chiacchierate si trovano sui social e, per la precisione, sulla pagina Instagram @prima_volta_di. Qui sono racchiusi filmati degli esordi di moltissimi artisti italiani, tra cantanti, attrici e chi più ne ha più ne metta. Di recente è apparso anche il video del primo provino della Caracciolo, che risale al 2008.

Come si vede dalle immagini, la bella Costanza non è cambiata di una virgola con il tempo. Stessi occhi azzurri, stesso sorriso solare e stesso fisico pazzesco caratterizzano ancora oggi la signora Vieri. L’unica differenza sta nei capelli che, a 18 anni, la Caracciolo aveva scuri. Dopo averli tinti di un colore più chiaro, la giovane è diventata la velina bionda più amata dagli italiani.

Classe 1990, Costanza Caracciolo ha fatto parecchio parlare di sé anche per quanto riguarda la sua vita privata. Da parecchi anni ormai l’ex velina bionda è legata a Bobo Vieri, che ha sposato nel 2019. Dal loro amore sono nate due splendide bambine, Stella e Isabel, che oggi hanno rispettivamente 5 e 3 anni. Negli anni la Caracciolo ha mantenuto un meraviglioso rapporto con la collega Federica Nargi, oggi sua amica molto stretta. Le due hanno anche passato le vacanze di Natale insieme alle Maldive.