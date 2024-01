Costringeva la fidanzata minorenne a prostituirsi per pagarsi la droga, arrestato

Costringeva la sua fidanzata minorenne a prostituirsi per poter acquistare la droga, scattano le manette per un ragazzo di 26 anni

Era arrivato a tal punto da indurla a prostituirsi. Tanto da andare a letto con una cinquantina di uomini per tre mesi. Vittima di questa orribile vicenda una ragazza di 16 anni di Milano. Motivo? Voleva saldare i suoi debiti con un uomo che gli procurava la droga. Per il suo fidanzato, un ragazzo di 26 anni, sono scattate le inevitabili manette. Non è affatto finita qui visto che l’avrebbe anche minacciata se si fosse rifiutata di fare quello che lui voleva.

Tanto da diffondere le sue foto private ed intime nel caso in cui non rispettasse la sua decisione. Immagini che, successivamente, sono state pubblicato sul canale social di lei tanto da aumentare il livello di “prostrazione” della minorenne. Solamente dopo la fine della loro relazione. Quest’ultima, secondo quanto riportato dai carabinieri che hanno avviato le prime indagini, veniva anche picchiata ed insultata. Per il colpevole, di origine marocchina, si sono aperte inevitabilmente le porte del carcere.

Una relazione che diventata tossica e che si era trasformata in un incubo per lei. Prima dei militari dell’arma ci aveva pensato la Procura del capoluogo lombardo a fare chiarezza su questa orribile vicenda. A lanciare l’allarme e a denunciare gli episodi ci avevano pensato i genitori di lei. Questi ultimi avevano notato un notevole cambiamento della loro figlia. Fino a quando la ragazzina non ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare tutto quello che aveva subito dal suo ex compagno.

Le accuse nei confronti del nordafricano sono molto gravi visto che si parla di: prostituzione, revenge porn, atti persecutori e tentata estorsione. L’arresto del ragazzo si è verificato nella serata di ieri. I carabinieri hanno ricostruito e scoperto anche dei maltrattamenti fisici che il 26enne aveva effettuato nei confronti della vittima. La ragazzina, in più di una occasione, sarebbe stata picchiata. La conferma di questo non è arrivata solamente dai genitori di lei, ma anche dagli amici della minorenne.