Cover per smartphone: ecco qual è il miglior materiale per una protezione certa e prolungata da urti e graffi

Cerchi una cover per il tuo smartphone? Scopri qual è il miglior materiale per proteggere il tuo dispositivo mobile al meglio.

Quando si acquista un nuovo smartphone la prima cosa da fare assolutamente è trovare una cover adatta. Il rischio che il nostro cellulare si graffi è infatti molto elevato. Basta poggiarlo su un tavolo o inserirlo in una borsa con all’interno delle chiavi ed ecco che il danno è assicurato.

Ma come fare a scegliere la cover giusta? In commercio esistono tantissime tipologie di cover che si distinguono per tanti fattori, tra cui soprattutto il materiale. Un materiale di scarsa qualità potrebbe non essere adatto al tuo smartphone e, ad esempio, in una caduta accidentale potrebbe non riuscire ad attutire l’urto. Ecco allora la guida che fa per te: come scegliere la cover per il tuo smartphone in base ai materiali.

I materiali migliori delle cover per gli smartphone

In commercio esistono tantissimi materiali che vengono utilizzati per la realizzazione delle cover per smartphone. Questi, ovviamente, fanno sì che il prezzo della cover cresca o meno, anche in base alla qualità del materiale scelto. Ecco allora alcuni tra i materiali più utilizzati.

Silicone. Sono le cover più diffuse in commercio. Resistono molto bene agli urti, poiché il silicone le rende molto flessibili e allo stesso tempo leggere. In base al prezzo però si possono trovare siliconi di diversa qualità ma soprattutto di diverso spessore. Una cover in silicone molto sottile sarà sicuramente comoda ma no permetterà la migliore delle protezioni per il tuo telefono.

Plastica. Si tratta del materiale più economico per la realizzazione delle cover. Sicuramente sono tra le cover più belle poiché permettono l’applicazione di stampe e fantasie anche personalizzabili, il che attira molto spesso i più giovani. Tuttavia, è bene sapere che le cover in plastica non sono molto protettive ed una caduta potrebbe risultare fatale per il tuo smartphone.

Pelle. Le cover in pelle sono tra le più costose, soprattutto se si tratta di vera pelle e non eco pelle. Il costo è dovuto sicuramente alla qualità della pelle, ma anche al fatto che queste cover possono resistere per anni ed anni, proteggendo egregiamente il tuo telefono. Con queste cover, inoltre, potrai conferire al tuo smartphone un aspetto lussuoso che pochi altri materiali riescono ad offrire. Inoltre, la pelle offre un’ottima presa e scorre molto bene in tasca a differenza del silicone.