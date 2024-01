Cristian Forti e Valentina Pesaresi: la prima dedica dopo la scelta a Uomini e Donne è inaspettata

La scelta di Cristian a Uomini e Donne è stata fatta e per lui e Valentina ora si apre un momento di grande amore. La dedica è una prova!

Tutto è bene quel che finisce bene. Potremmo commentare così la scelta di Cristian a Uomini e Donne. Il percorso del tronista non è stato facile, ma alla fine con una straordinaria dichiarazione e tra le lacrime di tutti ha preso la sua decisione. La sua metà della mela è Valentina Pesaresi.

I due hanno lasciato il programma e, ora che la puntata inerente proprio la loro scelta è andata in onda, hanno finalmente riattivato i loro profili social e iniziato a farsi dediche molto emozionanti e, allo stesso tempo inaspettate. Già perché questa seconda fase del percorso di Cristian a Uomini e Donne ci sta mostrando un lato del suo carattere incredibile.

La dedica di Cristian per la sua scelta dopo Uomini e Donne è commovente

Come abbiamo già anticipato in apertura il percorso del trono di Cristian a Uomini e Donne non è stato per niente facile. Lui, più di tanti altri tronisti, si è trovato davanti a due corteggiatrici con un carattere molto forte e deciso che lo hanno spesso osteggiato. Il ragazzo ha così trascorso la maggior parte del tempo nel programma a rincorrere prima l’una e poi l’altra, impegnate a lasciare lo studio innervosite per i comportamenti di lui nei confronti della “nemica”.

Cristian più volte seduto in centro studio ha cercato l’aiuto di Maria e degli opinionisti spiegando che non sapeva più che cosa fare perché sembrava che ogni azione fosse sbagliata. Alla fine il tronista però ha trovato il suo lieto fine, non senza difficoltà. La sua scelta, Valentina, aveva infatti deciso di lasciare il programma e lui è stato costretto a rincorrerla e farle una sorpresa bellissima completando la scelta fuori dallo studio, lontani dai classici petali rossi.

Il pubblico a casa è rimasto un po’ perplesso da questa decisione, molti si aspettavano che scegliesse Virginia, ma Cristian è deciso e sicuro dichiarando che con la Pesaresi si è trovato bene dal primo momento, apprezzando la sua dolcezza, la gentilezza e la sensazione di “casa” che prova quando sta con lei. Parole forti insomma, coadiuvate anche dalla dedica fatta non appena fuori dal programma. L’ex tronista ha infatti postato una foto di loro due a centro studio abbracciati con una didascalia importante: “E siccome sei tutto io sono soltanto una parte di te”.

Una dichiarazione d’amore quella di Cristian nei confronti di Valentina molto intensa che ci fa sperare che la loro storia proceda per il meglio.