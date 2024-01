Cristiano Malgioglio, dove vive il famoso paroliere della tv? Tra lusso sfrenato e design moderno

Cristiano Malgioglio, volto di Tale e quale, vive in un bellissimo appartamento a Milano caratterizzato da lusso sfrenato e design moderno.

Oggi giudice severo di Tale e quale show, Cristiano Malgioglio vanta una carriera colorita e eclettica. Personaggio volutamente sopra le righe, è sempre apparso diretto e sincero, aspetto questo molto apprezzato dal pubblico.

Considerato uno dei parolieri più accreditati d’Italia, negli ultimi anni Malgioglio non ha detto no a esperienze come i reality: ha partecipato al Grande Fratello Vip più d’una volta. Lo scorso anno è stato fra i giudici del serale d’Amici, entusiasta d’aver lavorato con Maria de Filippi per cui nutre una stima particolare.

Ma dove vive Cristiano Malgioglio? E com’è arredata la sua casa? Il paroliere abita in un lussuoso appartamento milanese che rispecchia nell’arredamento il suo carattere solare. Coerente con il suo estro e l’amore che ha per l’arte e i colori gli arredi rispecchiano il design moderno e non mancano di prestigio e valore.

Situata in una delle zone vip del capoluogo lombardo l’appartamento di Malgioglio è dotato d’un ampio salone dov’è presente un bellissimo tavolo in marmo, un divano bianco e sullo sfondo della stanza è situata una zona bar: il paroliere ama accogliere amici e ospiti con un cocktail o un bicchiere di vino.

Nelle vari stanze si notano molti oggetti e quadri che qualcuno definirebbe kitsch, ma che rispecchiano appieno la personalità del giudice. Quadri colorati che raffigurano donne o fotografie che lo ritraggono con vip come Valeria Marini sono i dettagli che personalizzano gli ambienti della casa. Anche la cucina è accogliente, un angolo di relax che Malgioglio vive soprattutto quando è in casa da solo. Prevalgono i colori chiari e alcuni elementi d’arredo moderni.

Cristiano Malgioglio, casa accogliente e ricca di dettagli

La casa milanese di Cristiano Malgioglio è decisamente accogliente, curata e ricca di dettagli scenici. Il paroliere ha appesi alle pareti anche alcuni ritratti di se e della mamma, tutti realizzati con colori vivaci. Curiosa anche la camera da letto dove prevalgono sempre le nuance chiare, il letto ha una grande spalliera bianca con dettagli gialli e ad attirare l’attenzione sono due abat-jour appese accanto al letto: due chicche che il paroliere ama particolarmente.

Malgioglio ama ricevere ospiti e amici nella sua casa. Organizza spesso aperitivi e cene e difficilmente è solo. Circondati da tanti amici il giudice di Tale e quale ama stare in compagnia e la sua casa, secondo quanto riferito d’alcune persone che lo conoscono bene, è sempre aperta a tutti.