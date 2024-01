Cristiano Ronaldo e le sue parole sulla carriera dell’eterno rivale Messi

L’elogio in passato del portoghese per il numero dieci risuona in questo periodo in cui si trovano distanti e praticamente a fine carriera

Senza dubbio, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno scritto la storia del calcio e sono considerati due dei giocatori più forti di sempre. Il loro dualismo ha scandito gli ultimi 15 anni del gioco, sia a livello di squadra che a livello individuale. Nonostante la grande competizione, la rivalità tra i due è sempre stata piuttosto sana e mai irrispettosa, anzi. In totale entrambi hanno vinto ben 13 Palloni d’Oro: nelle stagioni recenti hanno reso la Liga, con il Real Madrid e il Barcellona, uno dei campionati più importanti e visti al mondo. E anche in Champions League si sono dati filo da torcere.

Nl 2020, parlando a RMC Sport nel 2020, CR7, in quel momento alla Juventus, ha spiegato il suo rapporto con La Pulga: “Ammiro davvero la carriera che Messi ha avuto finora. Ha già detto che ha avuto problemi quando ho lasciato il campionato spagnolo perché è una rivalità che apprezza. Esistono le belle rivalità nel calcio, e questa non fa eccezione. Michael Jordan aveva rivali nel basket, Ayrton Senna e Alain Prost erano grandi rivali in Formula Uno. L’unico punto in comune tra tutte le grandi rivalità di questo sport è che sono sane”.

I dettagli

L’argentino la pensa allo stesso modo. Dopo il passaggio in Italia del portoghese nel 2018, aveva dichiarato: “È stato bello giocare contro Cristiano, ha reso il Real più forte. Ho detto all’inizio della stagione che al Real Madrid sarebbe mancato, come tutti gli altri. Ha fatto un po’ arrabbiare molti tifosi del Real Madrid, ma questa è la realtà. Sarebbe mancato a qualsiasi altra squadra come è normale che sia. Segna 50 gol a stagione ed era il giocatore e l’attaccante chiave per loro e ovviamente ne sentono la mancanza”.

Oggi i due sono sulla via del tramonto della loro gloriosa carriera. Ronaldo attualmente gioca in Arabia Saudita all’Al-Nassr, dove ha concluso il 2023 come miglior marcatore per club del mondo con un totale di 53 gol in 59 partite. Messi, invece, si trova all’Inter Miami, negli Stati Uniti, dopo aver giocato alcune stagioni in Francia, al PSG, con Mbappé e Neymar. Con le sue prestazioni è già riuscito a far vincere un trofeo alla sua squadra, ovvero la Coppa delle Leghe, il primo in assoluto per la società dell’ex United David Beckham.