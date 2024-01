Dieta, ecco quale yogurt scegliere: le linee guida per una sana alimentazione

Quando si segue una sana alimentazione si commettono di frequente alcuni errori: ecco come evitare sbagli nella scelta dello yogurt

Per condurre uno stile di vita corretto, si sa, è necessario mangiare sano e fare attività fisica. Questo non significa fare diete drastiche o prendere l’allenamento come un peso. Molto spesso per stare meglio bastano poche accortezze, che non sono necessariamente rinunce impossibile. Per quanto riguarda l’alimentazione basta evitare gli eccessi e per allenarsi è sufficiente una bella passeggiata, magari a passo sostenuto, ogni giorno.

Tra i consigli che danno gli esperti per restare o tornare in forma, ci sono anche degli alimenti gustosi come lo yogurt. Grazie al processo di fermentazione, lo yogurt ha un’ottima digeribilità ed è anche un’importante fonte di proteine, vitamine e sali minerali; utile da mangiare per colazione, come snack a qualsiasi ora o per merenda.

Yogurt, quale scegliere per restare in forma

Quando si parla di dieta e di alimentazione salutare la biologa e nutrizionista Flavia Bernini spiega qual è lo yogurt migliore da scegliere. “Preferiamo sempre gli yogurt bianchi ed evitiamo quelli a cui vengono aggiunti zucchero e aromi. Piuttosto aggiungiamoci della frutta fresca”, ha spiegato a La Gazzetta dello Sport.

“Le linee guida per una sana alimentazione consigliano due-tre porzioni da 125 grammi di yogurt al giorno, interscambiabili con il latte. Questo quantitativo – spiega l’esperta – consente di raggiungere il 50% del fabbisogno di calcio giornaliero. In 100 grammi di yogurt, inoltre, sono contenuti 3,8 grammi di proteine dall’alto valore biologico e questo lo rende un’ottima fonte proteica anche all’interno di una dieta vegetariana. Da non trascurare anche l’apporto di vitamine del gruppo B e zinco. Infine, nei soggetti con intolleranza al lattosio lo yogurt risulta vantaggioso rispetto al latte, in quanto i fermenti rendono digeribile proprio il lattosio”.