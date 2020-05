Digitalizzazione delle note spesa: Qonto è il partner ideale della tua azienda

Qonto è un istituto online nato per rispondere alle esigenze delle imprese e dei professionisti che offre un conto corrente business ricco di funzionalità e peculiarità

L’odierna evoluzione tecnologica porta sempre di più le aziende ad adottare i sistemi che consentono loro di risparmiare tempo, semplificare i processi e dematerializzare la documentazione amministrativa, limitando così anche la conservazione cartacea in favore di quella digitale.

Oltre alla fatturazione elettronica, sono in tantissime oggi le aziende ad adottare anche una gestione delle note spese digitalizzata. La comodità di questo sistema, approvato ovviamente dall’Agenzia delle Entrate, è indiscutibile e richiede ovviamente strumenti adeguati come il conto corrente business di Qonto.

Qonto è un istituto online nato proprio per rispondere alle esigenze delle imprese e dei professionisti che offre un conto corrente business ricco di funzionalità e peculiarità che possono migliorare e aiutare questi a lavorare, a risparmiare tempo prezioso e ad evitare quanto possibile l’errore.

Fra i servizi di Qonto c’è appunto il sistema di gestione delle note spese e dei giustificativi, che consentono una gestione più snella e agile della gestione delle spese aziendali, proprie e dei propri collaboratori e di conseguenza della contabilità aziendale.

Perché la digitalizzazione delle note spesa è così ricercata?

L’adozione della nota spese digitalizzata è ben accolta oggi dalle aziende e ricercata perché è per tante amministrazioni un passaggio critico non da poco. Preparare la nota spese, infatti, è qualcosa che anche se tutto sommato è semplice, richiede davvero molta precisione e molto tempo prezioso. Si calcola mediamente che un dipendente impieghi un’ora ogni mese per occuparsene ed il tempo, lo sappiamo, è la risorsa più preziosa che abbiamo a disposizione, in particolare quando parliamo di business e imprenditoria

Redigere le note spese e un’ attività noiosa, insomma, e non di rado soggetta all’errore umano. In caso di errori lo scambio di comunicazioni fra l’ufficio competente e il dipendente è un’altra perdita di tempo affatto da poco che coinvolge anche più persone.

Non solo perdita di tempo, se pensiamo che di solito è un’attività che si fa in orario lavorativo (giustamente) ma anche tempo improduttivo che l’azienda paga senza alcun profitto. Con la digitalizzazione il materiale viene conservato in un ambiente centralizzato ed affidabile, perfetto per aiutare l’azienda stessa nella gestione amministrativa. Insomma, i motivi per un’azienda di dematerializzare la nota spese ed i relativi giustificativi sono diversi.

Come si compila la nota spese con Qonto?

Qonto mette a disposizione dei suoi clienti la sua applicazione di ultima generazione che consente con un’unica semplice interfaccia di gestire il conto corrente business e anche la questione delle note spese. Il dipendente non dovrà far altro che scattare una fotografia dalla app Qonto al documento giustificativo, nello specifico si tratterà dello scontrino, della fattura, della ricevuta fiscale, di ticket, e compilare il form apposito e, al bisogno, specificare la percentuale dell’IVA e aggiungere delle note o dei tag personalizzati Le spese con carte Qonto vengono inoltre categorizzate automaticamente, permettendo al reparto di amministrazione e contabilità un’analisi aziendale rapida e accurata di tutte le spese aziendali.

Ogni azienda è comunque libera di richiedere altre informazioni aggiuntive per fare controlli approfonditi (ad esempio può chiedere al dipendente di aggiungere una nota personale per giustificare una spesa particolare o può richiedere, schiacciando un semplice bottone, il caricamento di un giustificativo mancante). Il sistema, come si può ben capire, è agile ed efficiente e normalmente limita moltissimo il margine d’errore.

Questo sistema di dematerializzazione, con gli altri vantaggi di Qonto sono quello che rendono oggi questo conto corrente il migliore per i professionisti e le aziende.

Leggi anche: