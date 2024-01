Dimezzi la bolletta quando scopri le stanze più energivore della casa: non sono quelle che immagini

Quali sono le stanze della propria casa che consumano più energia? In questa indigesta lista ci sono alcuni nomi davvero clamorosi.

Il caro energia ha messo in croce milioni di famiglie. Questa situazione, diventata tristemente iconica durante lo scorso anno, si potrebbe ripetere con tutta probabilità anche nel corso del 2024. Per quanto le bollette aumenteranno a prescindere da ogni evento, è bene tenere in considerazione come le persone in tutto ciò abbiano una piccola ma significativa fetta di responsabilità.

Analizzando accuratamente quali sono le stanze della propria casa che consumano di più in assoluto, si potrebbero fare delle scoperte molto interessanti. Una volta letti questi dati, ci si potrà organizzare di conseguenza, evitando di trascorrere chissà quanto tempo nelle suddette aree. Per quanto possibile ovviamente, dato che in alcuni casi sarà molto difficile.

Ecco le stanze che consumano di più

Tra le stanze della propria casa che consumano di più in assoluto, come detto sopra, si possono trovare vari nomi. Alcuni di questi sembrano quasi scontati, essendo solitamente dotati di molteplici dispositivi. Alcuni nomi possono essere considerati invece insospettabili, cioè quelle stanze che non ci saremmo mai aspettati potessero consumare così tanto.

Ciò detto, in base a questa lista ci saranno numerosi vantaggi. Il primo, quello probabilmente più importante, riguarda la possibilità di adattare i propri consumi in base ai dati che elencheremo. Se una stanza rappresenta un consumo ingente di energia, ci si potrà muovere di conseguenza. Fatta questa lunga ma necessaria premessa, è tempo di proseguire.

Tra le stanze più bisognose di energia possiamo trovare indubbiamente le camere da letto, che solitamente sono disposte di televisori, climatizzatori e console o decoder per l’intrattenimento. Tutto ciò può portare ad un consumo di circa 100 kW l’anno; cifra sicuramente da non sottovalutare, in termini di un eventuale risparmio.

Le stanze dei bambini possono portare anche a più del doppio dei consumi. I giocattoli luminosi e tutti gli apparecchi a loro dedicati, possono portare la propria bolletta ad aumentare anche di 200 kW l’anno. Tra i principali imputati possiamo trovare anche il bagno, con quasi 400 kW di consumo. Lavatrice, asciugatrice, phon e riscaldamento dell’acqua possono causare certe impennate.

Al primo posto non si può che trovare la cucina, probabilmente il luogo di aggregazione in cui vi si trascorre più tempo in assoluto. Tra televisori, condizionatori, forni, microonde e altre apparecchiature indispensabili, si stima che tutto ciò possa portare il consumo a circa 537 kW l’anno.