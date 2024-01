Dimezzi lo scontrino al supermercato se capisci il trucchetto dello spazio nel carrello, svelato dagli esperti

La spesa al supermercato è tutta questione di trucchi, basta organizzare bene l’acquisto per dimezzare addirittura lo scontrino.

Con gli aumenti impegnativi degli ultimi mesi fronteggiare anche l’acquisto di beni di prima necessità non è affatto facile. Fare la spesa quindi è diventato oggetto d’attenzione per non lasciarsi attrarre da prodotti non utili al momento dell’acquisto e soprattutto per andare a risparmiare concretamente centinaia di euro.

Sicuramente organizzarsi prima di procedere all’acquisto è essenziale, oggi più che mai. Altrimenti il problema diventa non solo di tipo economico ma anche legato agli sprechi che puntualmente avvengono quando si acquista in modo libero quindi senza una direzione specifica su ciò che occorre veramente.

Come dimezzare lo scontrino al supermercato con un trucco

Il problema principale per tutti è come fare a spendere meno quando si fa la spesa se le cose da comprare essenziali sono sempre le stesse? Sicuramente il problema è proprio in cosa risulta essere veramente necessario e cosa non lo è, anche se crediamo lo sia. Prima di fare la spesa bisogna avere una lista, non si può procedere senza direzione o ci sono problemi. Per evitare di infilare i prodotti nel carrello è importante capire cosa bisogna comprare.

Se prima bastava fare la lista semplicemente segnano i prodotti come latte e pane, ora nella marea di cose da comprare e anche di marchi che spiccano tra i banconi, bisogna lavorare ancor di più scrivendo nel dettaglio tutto. Questo aiuta perché tra un prodotto e un altro talvolta ci sono differenze abissali di prezzo, anche se non sono poi effettivamente utili allo scopo. Se infatti va comprata ad esempio una marca specifica perché è in offerta, meglio scriverlo, altrimenti sul momento non si troverà il prodotto, ci sarà qualcosa di più allettante e alla fine si comprerà tutt’altro.

In generale durante la spesa vale sempre la regola di prendere un carrello piccolo altrimenti si avrà la tendenza a riempire quello grande sempre di più rendendo non solo il costo veramente elevato ma anche il risultato difficile da trasportare. Se quelli piccoli non ci sono, per avere anche un’idea ad occhio di quanto si va a comprare e quindi spendere, si può semplicemente scegliere di inserire nel carrello delle buste di tela, in questo modo si ha subito la percezione di quello che sta avvenendo. Il problema principale è infilare cose random nel carrello per poi, alla cassa, restare spiazzati dal prezzo finale.