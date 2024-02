Dolce o salato, il cibo è tutto buono: solo uno però ci rende davvero felici, lo avresti mai detto?

C’è chi ama il dolce e chi preferisce il salato. Secondo gli esperti, però, è solo uno il cibo che migliora l’umore e ci rende felici.

Il mondo si divide in due: amanti del dolce e amanti del salato. Ognuno ha i suoi gusti ma se vuoi essere felice, secondo gli esperti, dovresti mangiare un determinato cibo. Vi è mai capitato di sentirvi più allegri ed euforici del solito dopo aver mangiato certi alimenti?

Non si tratta del fatto di mangiare un cibo goloso o che ci piace in modo particolare. Il fatto è che certi cibi stimolano la produzione di serotonina, conosciuta anche come l’ormone della felicità. Di conseguenza quando li mangiamo ci sentiamo meglio.

Il cibo è essenziale per il corpo e per la mente. È essenziale non solo per vivere ma anche per vivere in salute. Ciò che mangiamo ogni giorno, infatti, può contribuire a farci stare in salute oppure può facilitare l’insorgenza di determinate malattie. Secondo gli esperti se vogliamo stare bene e sentirci più felici, dovremmo consumare determinati alimenti.

Vuoi essere felice? Mangia questi cibi

L’alimentazione gioca un ruolo determinante non solo per quanto riguarda la salute del corpo ma influisce moltissimo anche sul nostro stato di benessere o malessere mentale. Mangiare determinati cibi, infatti, favorisce il buonumore e ci fa sentire più felici. Vediamo di quali alimenti si tratta.

Il cibo non è solo nutrimento. Esso implica anche condivisione sociale e gratificazione: al cibo vengono attribuiti tantissimi significati che vanno ben oltre la sua mera funzione di nutrimento. Alcune persone vanno pazze per i dolci mentre altre prediligono le pietanze salate. È opinione comune che i dolci migliorino il nostro umore. Solitamente, infatti, quando ci sentiamo giù di morale pensiamo subito a consolarci con del cioccolato o con dei biscotti.

Eppure, da una recente indagine, è emerso che il 62% delle persone si sentono più euforiche e felici dopo aver consumato dei cibi salati. Addirittura il 55% degli intervistati ha dichiarato di sentirsi più rilassato dopo aver consumato un buon piatto salato. I dolci, dunque, gratificano ma meno di pasta, pizza e lasagne. Probabilmente perché i dolci saziano meno e, quindi, forniscono una gratificazione breve.

Il cibo considerato meno appagante e meno associato ad uno stato di felicità e di buonumore è risultato essere la frutta. La maggior parte delle persone coinvolte dall’indagine ha confessato di non riuscire ad associare alcuno stato di felicità alla frutta. Eppure, secondo gli esperti, è vero il contrario. Secondo diversi studi scientifici, infatti, mangiare più frutta e verdura fa aumentare i nostri livelli di serotonina e, quindi, migliora il nostro stato mentale. Tutto sta nell’avere un po’ di creatività e fantasia e usare frutta e verdura per preparare piatti che siano, al contempo, sani ma anche sfiziosi.