Dopo l’addio a Beautiful ha completamente cambiato vita: cosa fa oggi l’amato Ridge

Che fine ha fatto l’attore che ha interpretato Ridge in Beautiful? L’artista ha rilasciato un’intervista dove ha svelato la sua vita di oggi.

Per tantissimi anni ha vestito i panni di Ridge Forrester, uno dei protagonisti più amati di Beautiful. Grazie alla nota soap opera americana, l’attore ha conosciuto la grande fama in tutto il mondo, diventando amatissimo soprattutto in Italia.

Quello di Ronn Moss è senza ombra di dubbio uno dei nomi più celebri a livello internazionale. Nel corso degli anni l’attore originario degli Stati Uniti ha messo in piedi una carriera unica nel suo genere, tra le più ricche e longeve di tutti i tempi. Diventato famosissimo grazie al ruolo di Ridge Forrester in Beautiful, Moss ha abbandonato ormai da anni la soap opera che gli ha regalato tanto successo.

Tutti conoscono Ronn Moss che, per tantissimi anni, è entrato nelle case di milioni di italiani grazie a Beautiful. Nel tempo l’attore californiano ha imparato a conoscere l’Italia, un Paese che ama e dove si sente a casa propria. Dopo l’addio a Beautiful, l’attore si è allontanato dalle luci dei riflettori, ma che cosa fa oggi?

Ronn Moss, che fine ha fatto il Ridge di Beautiful?

Grazie al suo talento incredibile, Ronn Moss è diventato uno dei maggiori artisti di tutti i tempi. In coppia con la mitica Katherine Kelly Lang (Brooke Logan in Beautiful), l’attore americano è stato ospitato nelle maggiori trasmissioni televisive del bel Paese. Di recente Moss ha rilasciato una lunga intervista a Grand Hotel, dove ha ripercorso le tappe principali della sua carriera, dagli esordi fino ad oggi.

Alle pagine della nota rivista, Moss ha parlato della sua vita dopo Beautiful. L’attore americano, che oggi ha 71 anni, vive felicemente con sua moglie Devin, che adora e alla quale deve gran parte del suo successo. “Grazie a lei tutto ha un significato più bello”, ha dichiarato Moss alla nota testata. L’ex star di Beautiful ha anche parlato del suo addio alla soap, dopo ben 25 anni.

“Non è stato facile”, ha detto Ronn Moss parlando dell’addio alla soap. L’attore ha abbandonato il ruolo di Ridge Forrester quando era all’apice del successo. Come ha affermato lo stesso artista, ha deciso di seguire il suo cuore e non si è mai pentito della sua scelta. In seguito ad un incidente stradale, poi, l’attore ha iniziato ad avere problemi di memoria e questo ha reso ancora più difficile il suo lavoro. Ad oggi Moss è legatissimo ai suoi fan e si gode la pace della vita coniugale insieme all’amata moglie Davin.