Doppio addio a Uomini e Donne: via i 2 protagonisti più discussi, cambia tutto

È previsto un doppio addio negli studi di Uomini e Donne, presto andranno via due dei protagonisti più discussi in assoluto: cambia tutto nel programma.

Le puntate del dating show di Canale 5 proseguono e il cerchio su alcune coppie si sta poco alla volta chiudendo. Questa volta pare che sia toccato ad altri due protagonisti del parterre del trono over, i quali hanno detto addio alle telecamere.

Il merito di Maria De Filippi è assolutamente quello di aver creato una trasmissione in cui due persone sconosciute hanno l’occasione di frequentarsi e iniziare una storia d’amore. Mentre alcuni non sono ancora riusciti a trovare la persona giusta, altri invece hanno chiuso il loro percorso nel programma nel migliore dei modi.

Dopo le coppie formate da Marcello e Jasna ed Emanuela e Marco Antonio, anche un’altra coppia ha deciso di lasciare Uomini e Donne e decidere di conoscersi meglio fuori dallo studio. Stiamo parlando di due protagonisti che in questi mesi hanno fatto discutere ed hanno diviso il pubblico.

Uomini e Donne, esce insieme la coppia del trono over

È passata metà stagione televisiva e alcune storie d’amore formate all’interno di Uomini e Donne stanno poco alla volta chiudendosi, alcune volte con un lieto fine e altre, invece, con la separazione definitiva. Nell’ultima registrazione, come raccontato dal blogger Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, a gran sorpresa sono usciti Alessio e Claudia.

I fan del programma sanno bene che Alessio e Claudia hanno avuto una storia altalenante, fatta di grande passione ma anche di molti litigi al centro studio. Qualche settimana fa, era stato proprio lui a mettere un punto perché non si fidava di lei dopo l’arrivo nel programma dell’ex fidanzato che le aveva fatto una proposta di matrimonio prima che la dama entrasse nel parterre.

Sebbene Claudia sia stata sempre precisa nel non voler riallacciare i rapporti con il suo ex, Alessio ha comunque deciso di chiudere la storia. Nella registrazione del 22 gennaio, però, è arrivato l’inatteso colpo di scena con i due che hanno lasciato il programma insieme.

Pugnaloni ha raccontato che Alessio ha scritto una lettera a Claudia, lasciando la dama stupita. Il cavaliere, in seguito, si è presentato al centro dello studio con lo spazzolino in mano e altri oggetti per proporre alla donna di andare a vivere da lui. All’inizio Claudia era più distaccata, per poi uscire dallo studio ed essere seguita da Alessio. Dietro le quinte i due si sono baciati e hanno deciso di salutare il programma e vivere la loro storia d’amore fuori.