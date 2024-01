Dori Ghezzi, l’incontro che le ha cambiato la vita: tutto grazie a Mina

Sarebbe stata proprio lei a farli conoscere, neanche i fan più incalliti sono a conoscenza del curioso retroscena. Svelata tutta la verità.

Era il 1974 quando avvenne il loro primo incontro, già l’anno successivo si trasferirono in Sardegna. La primogenita Luisa Vittoria – detta anche Luvi – è nata nel 1977 a Tempio Pausania, la coppia si era sistemata da tempo nella tenuta dell’Agnata. La loro relazione è stata tra le più chiacchierate del mondo dello spettacolo, pare tra l’altro che a farli conoscere fu Mina. Lo ha raccontato la stessa Dori Ghezzi in un’intervista di qualche tempo fa.

Parlando del marito scomparso l’11 gennaio del 1999 a Una storia da cantare, programma condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, ha ricordato come non ci fosse stato un vero e proprio corteggiamento: “Non mi ha mai corteggiata nel vero senso della parola. È come se ci fossimo conosciuti da sempre e continuassimo un discorso. E io mi sono trovata subito a mio agio con lui”. Prima di innamorarsi ci vollero un paio di uscite, all’epoca tra l’altro la più famosa era lei.

Dori Ghezzi sull’incontro con Fabrizio De André: “Fu aizzato da Mina, mi fece…”

È indubbiamente stata una delle puntate più riuscite della prima stagione di Una storia da cantare quella dedicata a Fabrizio De André. Per l’occasione Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero hanno incontrato la moglie del compianto cantautore, Dori Ghezzi. Quest’ultima tra le altre cose ha rievocato anche il momento in cui si sono innamorati, dopo un paio di incontri fugaci.

In uno dei passaggi del suo intervento infatti ha raccontato: “Io e Fabrizio ci incrociammo due o tre volte. Era chiaro che non ci eravamo indifferenti, ma non accadde nulla nemmeno una sera che, aizzato da Mina, mi fece un complimento molto galante”. Solamente qualche tempo dopo la svolta in uno stallo destinato a durare ancora a lungo: “Poi finalmente ci incrociammo in una sala di registrazione. E mi chiese il numero di telefono”.

Nel giro di una manciata mesi la loro relazione finisce sotto la luce dei riflettori, formarono una delle coppie più amate del mondo della musica. Nel 1975 la notizia si diffonde, di lì a poco si trasferiranno nella leggendaria tenuta sarda dell’Agnata, a Tempio Pausania.