Drammatica scoperta, 26enne ucciso in casa: avviate indagini

Una drammatica scoperta quella che è stata effettuata nella serata di ieri, un ragazzo di 26 anni è stato ucciso in casa: avviate le prime indagini

Una terribile vicenda quella che arriva direttamente da Cairate (provincia di Varese). La drammatica scoperta è stata effettuata nella serata di ieri, ma il tutto si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 27 gennaio. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali un ragazzo di 26 anni è stato ucciso nella sua abitazione (dove viveva da solo), una palazzina di due piani. L’allarme è stato lanciato poco dopo quando sono stati chiamati i carabinieri della stazione di Fagnano.

Gli stessi (poi raggiunti dai colleghi di Busto Arsizio e Varese) si sono recati sul posto ed hanno effettuato la drammatica scoperta. Un omicidio che si è verificato in via Mascheroni di Cairate. La vittima è stata uccisa a coltellate. E’ stato ritrovato nella sua casa a terra in una pozza di sangue. Subito sono state avviate le indagini portate avanti dalla Procura di Busto Arsizio.

Varese, 26enne ucciso in casa: indagini in corso

Sul cadavere del ragazzo molteplici ferite d’arma da taglio. La vittima si chiamava Andrea Bossi ed era il proprietario dell’appartamento. I carabinieri hanno escluso, sin da subito, il fatto che il ragazzo possa essersi suicidato (soprattutto per le tante ferite riportare in ogni parte del corpo). I militati dell’arma stanno cercando di ricostruire il passato del giovane e, soprattutto, il motivo per cui è stato ucciso. Fino a questo momento non escludono alcun tipo di ipotesi.

Non è da escludere, a questo punto, che poco prima della morte abbia avuto una violenta lite (poi sfociata in tragedia) con un’altra persona. I carabinieri sono stati avvisati da una “soffiata” (che poi si è confermata reale). Resta da capire anche quando è stato compiuto l’omicidio (data ed orario preciso).

Successivamente sono stati interrogati i vicini di casa del proprietario con l’obiettivo di capire se hanno sentito o notato qualcosa di strano nella giornata di ieri o in precedenza, o magari delle urla o schiamazzi. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘Ansa‘ non è da escludere nemmeno l’ipotesi che porterebbe ad un omicidio passionale. Si indagherà anche sul passato amoroso della vittima.