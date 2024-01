È finita la storia d’amore? Niente panico, ecco come superare il dolore, basta seguire questi consigli

Come superare il dolore per una storia d’amore finita? Ecco i consigli da seguire per riparare il cuore spezzato.

Una storia d’amore che finisce è un duro colpo ed affrontare questa situazione non è facile, sia per chi lascia sia per chi viene lasciato. Per molti è peggio essere lasciati, ovviamente, perché sarà inevitabile un calo di autostima e farsi tante domande sul perché sia potuto succedere. Inoltre, può essere davvero difficile accettare questo cambiamento e la decisione del partner.

Molte persone lasciate non riescono a superare la rottura, si chiudono in se stesse, ci mettono anche anni per frequentare un’altra persona. Superare il dolore per una storia d’amore finita è però possibile, così come riconquistare il partner.

Come superare il dolore per una storia d’amore finita

Essere lasciati, soprattutto in modo inaspettato, è dura da accettare. L’abbandono improvviso è in grado di produrre delle sensazioni ed emozioni negative come tristezza, delusione, depressione e solitudine, oltre che rabbia. Quando si viene lasciati senza spiegazioni, senza aver notato “campanelli d’allarme”, si soffre di più per l’abbandono, come fosse un vero e proprio evento traumatico.

Oltre al distacco improvviso, una delle forme di abbandono più “atroci” si ha quando il partner ha un’altra persona nella sua vita. Uscire da questo tunnel che sembra senza uscita, è possibile. Anche se difficile, la prima cosa da fare è concentrarsi su se stessi. Soffrire è normale ma rimanere immobili a provare dolore, non porterà da nessuna parte, anzi non farà che peggiorare la situazione, facendo perdere entusiasmo ed interesse per tutto, anche per le relazioni e la vita in genere.

Riprendersi quando si viene lasciati è un percorso ed è necessario mettere in campo tutta la volontà per andare avanti, cominciando dall’eliminare tutte quelle “abitudini” tossiche che è molto facile prendere dopo una rottura. Evitare di cercare sempre spiegazioni dall’ex partner, stalkerarlo (sui social o dal vivo) e soprattutto non abbattersi. A questo punto altri consigli sono:

non idealizzare la relazione : perdere razionalità ed oggettività è facile in questa situazione. Si pensa solo alle cose belle della relazione ormai persa senza ricordare i litigi, le incomprensioni e i malumori. Questo è un meccanismo autolesionista ma è necessario pensare alla relazione per quella che è stata davvero. Una relazione non finisce mai per caso e, se il partner ha voluto chiudere la storia, c’erano delle motivazioni e la colpa non è mai solo di una delle due persone

: perdere razionalità ed oggettività è facile in questa situazione. Si pensa solo alle cose belle della relazione ormai persa senza ricordare i litigi, le incomprensioni e i malumori. Questo è un meccanismo autolesionista ma è necessario pensare alla relazione per quella che è stata davvero. Una relazione non finisce mai per caso e, se il partner ha voluto chiudere la storia, c’erano delle motivazioni e la colpa non è mai solo di una delle due persone accettare la fine della relazione e di essere stati lasciati : andare avanti non è facile ma è bene impegnarsi al massimo per guardare oltre. Non pensare al fatto che la presenza dell’ex fosse indispensabile, non piangersi addosso, non elemosinare attenzioni e amore

: andare avanti non è facile ma è bene impegnarsi al massimo per guardare oltre. Non pensare al fatto che la presenza dell’ex fosse indispensabile, non piangersi addosso, non elemosinare attenzioni e amore sconfiggere il dolore: dopo aver superato i primi due step, dovrebbe essere più facile prendere in mano la propria vita e la propria felicità. Dopo aver metabolizzato i motivi per cui la storia e finita e dopo aver ripreso a vivere senza autocommiserarsi, la strada per la felicità sarà più facile e perché no, ci si potrà aprire con più tranquillità ad altre frequentazioni.

Tutti questi step sono fondamentali anche per capire se vale la pena provare a riconquistare l’ex con tecniche di seduzione ad hoc che potrebbero funzionare solo se i motivi che hanno portato alla rottura non sono poi così insormontabili.