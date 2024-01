Edwige Fenech, ricordate l’icona sexy degli anni Ottanta? Ecco com’è diventata

Icona della comicità sexy degli anni Ottanta, Edwige Fenech gode ancora oggi di stima e affetto da parte del pubblico: ecco com’è diventata.

Edwige Fenech è considerata la star della commedia sexy degli anni Ottanta. Sensuale, bellissima e di talento ha debuttato nel mondo dello spettacolo giovanissima interpretando anche ruoli di rilievo. Partecipa a Lady France e vince il concorso di bellezza dove viene notata d’alcuni produttori.

Uno tra questi investe su di lei e riesce a cambiare radicalmente la sua vita. Dopo aver debuttato come protagonista in Samoa, regina della giungla, la Fenech è riuscita ad imporsi come volto femminile del cinema italiano tra gli anni ’60 e ’80.

In seguito si è cimentata nella conduzione di vari programmi tv e ha intrapreso la strada della produzione. Negli ultimi anni è stata lontana dalla scene ma ha sempre lavorato dietro le quinte finanziando vari prodotti cinematografici. Edwige è soddisfatta delle sue scelte professionali, anche perché vanta una carriera ammirabile che è riuscita a costruirsi da sola.

Ha recitato a fianco di grandi artisti come Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, ma anche Lino Banfi a cui ancora è legata da un affetto profondo e sincero. La sua bellezza, per molti inarrivabile, non ha tuttavia oscurato il suo talento sul set e neanche in tv. Qui ha condotto format come Domenica in, e nel 1991 è approdata sul palco dell’Ariston per condurre il Festival di Sanremo.

Oggi ha oltre 70 anni, ma è ancora una donna molto bella e affascinante. Ha una forma fisica perfetta, non appare mai sopra le righe ed ci tiene molto ad apparire elegante e glamour. Recentemente in un’intervista ha rivelato d’essere una persona discreta, soprattutto nel vestire non ha mai amato mostrarsi, per questo ha ricordato che spogliarsi sul set per lei era terrificante: non le veniva affatto naturale.

Edwige Fenech, bellissima a 75 anni

Mamma di Edwin, nato nel 1971, da qualche anno Edwige ha lasciato le scene ed è diventata una produttrice. Classe 1948, è ancora una donna bellissima e sensuale che tuttavia non ama particolarmente stare sotto i riflettori. Si dedica al suo lavoro con passione e preferisce non parlare della sua vita privata.

Non è nota l’identità del padre d’Edwin. Tuttavia la Fenech è stata legata al regista Luciano Martino per circa 11 anni e in seguito ha avuto una lunga relazione con Luca Cordero di Montezemolo: i due sono stati una coppia per più di 20 anni.