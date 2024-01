Elena D’Amario, oggi è la Regina delle ballerine di Amici, ma com’era prima? Spunta un ricordo inedito

Ricordate Elena D’Amario all’inizio della sua strepitosa carriera? Ecco uno scatto amarcord che ha lasciato i fan della ballerina di stucco.

La splendida Elena D’Amario è oggi una ballerina e coreografa di punta della grande squadra che lavora ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo quando, ancora giovanissima si è accaparrata al banco nella scuola più ambita d’Italia.

Nel corso della sua permanenza nel programma ha dimostrato di avere oltre ad un inopinabile talento anche grinta, voglia di farcela, ed una dedizione al lavoro fuori misura. Caratteristiche che di certo le hanno consentito di raggiungere il successo di cui oggi gode. Elena ha lavorato sodo per perfezionare la sua tecnica ed i risultati si vedono.

Apprezzata non solo perché esprime tantissimo quando calca i palcoscenici, ma anche perché è dolce, empatica ed ha un metodo di insegnamento che piace e convincere il pubblico, è divenuta una delle colonne portanti dello show condotto da Maria De Filippi. Possiede dei profili social molto seguiti attraverso i quali interagisce con la sua vasta platea di follower.

Elena è solita condividere scatti e video che la ritraggono muoversi con estrema grazia, le piace mostrare le coreografie che realizza e pubblicare scatti che la ritraggono in compagnia degli amici e dei colleghi. Vanta milioni di fan soltanto su Instagram e proprio sulla celebre piattaforma è possibile scorgere degli scatti che la ritraggono circa un decennio fa.

Amici, ricordate Elena agli albori della sua carriera?

Elena non è cambiata molto, ma va da sé che era giovanissima e dunque il suo viso era più acerbo. Oggi è una donna risoluta e consapevole, certa del suo grande valore e del talento che possiede. È bellissima e sensuale, apprezzata per il fascino indiscutibile. Ha un fisico mozzafiato scolpito dalle tante ore di allenamento in sala prove. Già i tempi del suo ingresso nella scuola è stata elogiata anche per la straordinaria avvenenza.

Elena ha raggiunto dunque dei grandi traguardi nella vita professionale e ne è fiera. È appagata anche sul versante sentimentale, la sua relazione infatti con Massimiliano Caiazzo, star indiscussa di Mare Fuori procede a gonfie vele.

I due hanno iniziato a frequentarsi circa un anno fa e, all’inizio hanno preferito mantenere il riserbo sulla loro relazione poi, l’attore e la ballerina hanno deciso di ufficializzare il loro amore. Sono davvero innamorati e complici ed i fan sono letteralmente pazzi di loro.