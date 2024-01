Elettra Lamborghini, spunta una nuova sorella: “Lo dimostra il dna”

Novità importanti e sconvolgenti nella vita di Elettra Lamborghini. E’ spuntata una nuova sorella e la svolta è arrivata direttamente ad un processo.

Elettra Lamborghini avrebbe una sorella. La svolta improvvisa ci sarebbe stata durante il processo per diffamazione nei confronti di Flavia Borzone, querelata per aver rilasciato alcune interviste nelle quali era stato indicato il padre della cantante come genitore.

Da sempre l’imprenditore ha respinto qualsiasi legame con questa ragazza, ma ora si sarebbe arrivati ad una svolta davvero inaspettata. L’avvocato della donna, infatti, ha portato in Aula il test del dna che confermerebbe come la donna non abbia mentito durante le interviste. Nei prossimi giorni saranno fatte tutte le verifiche del caso su un qualcosa che è destinata a far parlare ancora per diverso tempo.

L’esame del Dna

A raccontare la vicenda è stato il Corriere di Bologna, citato dall’Adnkronos. In particolare, in tribunale è stato portato il test del dna eseguito nei giorni scorsi su una cannuccia con la saliva di Elettra Lamborghini, che la ragazza è riuscita ad ottenere grazie all’aiuto di alcuni investigatori privati.

Il legale di Flavia Borzone ha annunciato che la prossima udienza si svolgerà a marzo e in quel momento il giudice deciderà se andare avanti in questo processo oppure no. L’avvocato ha anche ricordato che da parte della sua assistita non c’è nessuna intenzione di offendere la Lamborghini, ma vuole solo essere riconosciuta dalla famiglia. Vedremo ora cosa succederà e se alla fine le prove portate in tribunale daranno ragione alla giovane oppure no.

Massimo riserbo dalla famiglia Lamborghini

La famiglia Lamborghini non ha mai commentato in pubblico questa vicenda. Il padre di Elettra si è difeso in tribunale respingendo qualsiasi ricostruzione fatta dalla giovane. Naturalmente c’è un test del dna che potrebbe cambiare le cose e marzo rappresenta un passaggio fondamentale in una vicenda che è destinata comunque a restare sulle pagine di gossip e non solo ancora per diverso tempo.