Elisabetta Gregoraci, il look total white è da copiare: quale bianco scegliere in base alla carnagione

Elisabetta Gregoraci detta moda con il suo outfit total white. Ma come capire qual è la tonalità di bianco più adatta?

Con una bellezza come la sua è difficile non farsi notare, e questo Elisabetta Gregoraci lo sa molto bene. L’ormai ex signora Briatore ha tutte le carte in regola per fare la modella, a partire dal fisico scolpito fino al fascino che da sempre la contraddistingue.

Da grande appassionata di moda, la Gregoraci non sbaglia mai un colpo quando si parla di look e di outfit. Grazie al suo stile personale, sempre elegante e raffinato, la bella Elisabetta è in grado di dare nuova vita a qualsiasi tipo di abito. Non fa eccezione il look che la showgirl calabrese ha sfoggiato di recente e che ha attirato l’attenzione di tutti per un motivo ben preciso.

La Gregoraci ha deciso di sfidare il freddo con un outfit che ha fatto girare la testa a tutti. A mostrarlo è stata la stessa conduttrice per mezzo di alcune immagini apparse sul suo profilo Instagram ufficiale. Qui la nota Elisabetta ha riscosso parecchio successo grazie ai complimenti dei suoi fan, che hanno parecchio apprezzato il suo look total white. Il bianco andrà molto di moda nei prossimi mesi, ma come capire qual è la nuance più adatta alla propria pelle? Ecco i consigli degli esperti.

Elisabetta Gregoraci, a chi sta bene il suo look total white?

La Gregoraci ha una pelle ambrata, che appare spesso abbronzata dopo qualche vacanza all’estero. I colori scuri della conduttrice, poi, le permettono di sfoggiare una tonalità di bianco quasi ottico, molto chiaro ed elegante. In commercio esistono moltissime nuance di colore bianco, ognuna adatta ad un tipo di carnagione diversa.

Secondo quanto riportato da dilei.it, ogni incarnato ha il suo bianco perfetto. Chi ha una pelle come quella della Gregoraci, quindi scura ma sempre fredda, sta benissimo con i bianchi ottici e forti. In presenza di una pelle più calda, sia chiara che scura, è meglio scegliere un bianco diverso, che tende di più al color avorio o burro. In questo modo, infatti, il distacco tra pelle e tessuto sarà meno forte e più armonioso.

Amatissimo da molte donne, il bianco ha un unico difetto. Al contrario del nero che snellisce, infatti, il colore candido tende ad allargare otticamente la figura. Per correre ai ripari gli esperti consigliano di giocare con i volumi, mixando pantaloni slim nella parte bassa e camicie o maglioni over nella parte alta, e il gioco è fatto!