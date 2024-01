L’autonomia passa in Senato: l’appello di Emiliano al Sud

L’autonomia si avvicina a diventare legge. Il Senato ha dato il via libera a questo provvedimento ed ora il testo passa alla Camera. L’appello di Emiliano attraverso il ‘Quotidiano Nazionale’

L’autonomia è pronta a diventare legge. Dopo una lunga discussione anche all’interno della stessa maggioranza, il provvedimento ha superato l’esame Senato ed ora è atteso a quello della Camera. Si tratta, se non ci saranno delle modifiche alla norma, dell’ultimo passaggio prima di diventare definitivamente legge.

Naturalmente le polemiche non mancano. Le opposizioni continuano ad essere molto critiche nei confronti di questa misura e nelle ultime ore è arrivato anche l’appello del governatore Emiliano. Il presidente della Regione Puglia in un’intervista al Quotidiano Nazionale si rivolge alle altre regioni del Meridione e chiede unità nell’affrontare questo percorso che si preannuncia, almeno stando al centrosinistra, molto complicato e lungo soprattutto per il Sud.

L’idea di Emiliano per il Sud

Michele Emiliano è sempre stato molto critico nei confronti di questa Autonomia differenziata. In un’intervista rilasciata nella giornata di ieri ha parlato della possibilità di una formazione di 23 Stati autonomi e per questo motivo, ai microfoni del Quotidiano Nazionale chiede al Sud maggiore compattezza per affrontare questo passaggio.

In particolare, il governatore pugliese ha chiesto alle altre regioni meridionali di unirsi per chiedere al governo potere e fondi. Vedremo se alla fine l’appello di Emiliano sarà accolto anche dagli altri presidente di Regione oppure in questo senso ci si muoverà in ordine sparso.

Emiliano e il pensiero sui Lep

L’altro passaggio fondamentale di questa riforma sono sicuramente i Lep. Secondo quanto riferito da Emiliano in questa intervista, i livelli essenziali di prestazioni sono sufficienti, ma le Regioni devono “pretendere che non si possano stipulare intese per il conferimento delle nuove materie del relativo finanziamento senza il fondo perequativo“. Anche in questo caso da parte di Emiliano la richiesta di unità da parte del Sud.

L’autonomia è pronta a diventare legge e alcuni governatori si preparano a fare delle richieste ben precise al governo per sfruttare nel migliore dei modi questo provvedimento.