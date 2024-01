Dramma in città, imprenditore ucciso in casa: c’è un fermo

Ancora una tragedia in una città italiana. Un imprenditore è stato ucciso in casa al culmine di una lite. La polizia ha fermato il presunto responsabile.

Ennesima tragedia familiare in Italia. Un uomo di 58 anni è stato ucciso nel proprio appartamento, situato nel centro storico di Enna, nel pomeriggio odierno, martedì 23 gennaio 2024. Come riportato da TgCom24, a fare la macabra scoperta è stato il fratello della vittima.

L’uomo, che lavora nell’impresa edile della famiglia, si è recato a casa del fratello rinvenendo il corpo ormai senza vita dell’uomo. Il personale medico, infatti, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne. E nelle prossime ore il magistrato potrebbe autorizzare l’autopsia sul corpo della vittima per accertare meglio le cause della morte.

Fermato il figlio

Per questo omicidio la polizia ha fermato il figlio di soli 22 anni. Dalle prime informazioni, il giovane si sarebbe allontanato particolarmente turbato dall’abitazione per poi rendersi irreperibile per alcune ore. Gli inquirenti, comunque, lo hanno trovato e portato in Questura per l’interrogatorio.

L’ipotesi su cui stanno lavorando è quella di una aggressione nata al culmine di una lite. Ma sono in corso tutti gli approfondimenti del caso e si preferisce mantenere il massimo riserbo almeno fino a quando non si hanno certezze di quanto successo.

La ricostruzione

La dinamica di questo omicidio è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo la prima ricostruzione, la vittima era rientrata per pranzo a casa dopo aver lavorato in un posto vicino all’abitazione. Poco dopo il litigio e la morte avvenuta per le ferite provocate dai diversi fendenti inferti dal suo killer.

Come detto in precedenza, per la morte dell’uomo è stato fermato il figlio e sono in corso le indagini per accertare meglio il motivo di questa ennesima tragedia familiare.