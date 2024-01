Evita questi 7 errori sulla spesa e ti ritrovi con 200 euro al mese in più

Se spendi troppo quando vai a fare la spesa, dovresti seguire questi consigli: in questo modo riuscirei a risparmiare un sacco di soldi.

Il costo della vita è in costante aumento e basta poco per accorgersene, per cui riuscire a risparmiare sarebbe ottimo soluzione per mettere da parte un po’ di soldi e essere tranquilli di non faticare ad arrivare a fine mese.

Uno dei momenti in cui ci si rende conto di quanto costa la vita e quando si va a fare la spesa, visto che basta prendere solo pochi prodotti da mettere nel carrello e in cassa si spendono tantissimi soldi, molti più del previsto. La spesa infatti è uno dei momenti in cui si spende di più e proprio per cercare di risparmiare un po’ si possono seguire alcuni consigli che permettono di evitare di commettere alcuni errori, e di conseguenza danno la possibilità di risparmiare un sacco di soldi ogni mese.

7 suggerimenti per risparmiare sulla spesa: ecco cosa fare

• Comprare in supermercati diversi: i supermercati sono organizzati tra di loro affinché non ve ne sia uno con i prezzi più convenienti, ma la convenienza varia da prodotto a prodotto, per cui in diversi supermercati si possono trovare alimenti meno costosi

• Fare la lista della spesa: in questo modo si avrà ben chiaro tutto quello che serve effettivamente e si eviterà di acquistare troppe cose considerate extra

• Fare il menu della settimana: in questo modo sì potrà organizzare al meglio la spesa visto che alcuni prodotti potrebbero essere utilizzati per diverse preparazioni e per più piatti, per cui si può risparmiare evitando di comprare troppi cibi diversi che potrebbero essere poi buttati

• Evitare i cibi preconfezionati: anche se si tratta di una soluzione molto più rapida da preparare, i cibi preconfezionati costano molto di più rispetto agli alimenti freschi e comprati singolarmente

• Avere un budget: in questo modo ci si può organizzare per tenere sotto controllo quanti soldi vengono spesi al supermercato e di conseguenza organizzare la spesa in base ai soldi disponibili

• Eliminare gli alimenti non indispensabili: molto spesso si acquistano dei prodotti solo perché si ha parecchia voglia di mangiarli in un determinato momento, ma dopo che tale momento passa rimangono sul tavolo per giorni e giorni. Individuando quali sono questi alimenti ed evitando di acquistarli si potrà risparmiare parecchio

• Attenzione alla disposizione dei prezzi: il supermercati tendono a mettere all’altezza degli occhi i prodotti più costosi e nei ripiani più in alto e più in basso quelli più economici, per cui bisognerebbe dare un’occhiata anche a quei ripiani prima di acquistare un prodotto