Ex vippona strizza l’occhio alla Rai: “Vorrei far parte di questi show”

Un’ex protagonista del Grande Fratello ha rivelato quali sono i suoi sogni per il futuro: non c’è Mediaset, ma la Rai

Che il Grande Fratello sia un’ottima vetrina è ormai una certezza. Pensiamo a Luca Argentero o a Eleonora Daniele, usciti da una delle prime edizioni NIP ed oggi con una gloriosa carriera, uno da attrice e l’altra da conduttrice. Anche altri, però, hanno goduto di questa opportunità, anche solo per farsi conoscere e, ad esempio, iniziare a lavorare con i social network come influencer.

Nelle ultime ore, una delle concorrenti più chiacchierate delle ultime edizioni ha rivelato quali sono i suoi piani per il futuro e dove le piacerebbe lavorare. Le sue parole lasciano tutti a bocca aperta: dopo l’esperienza in Mediaset al GF, infatti, vorrebbe passare in Rai. Ecco di chi si tratta.

Nikita Pelizon lo ammette: oggi sogna in grande

Con più di 281mila followers su Instagram e quasi 73mila su TikTok, Nikita Pelizon è una vera protagonista dei social network. Concorrente di Ex on the beach, di Pechino Express e vincitrice del Grande Fratello VIP, ha saputo tirare fuori il meglio di sé in ogni trasmissione a cui ha partecipato e per il suo futuro ha dei piani ben precisi. Intervistata da TV Blog, ha ammesso di aver scelto di partecipare al GF VIP per far conoscere la sua reale essenza: “Quindi che avesse una conferma, chi mi seguiva già sui social, che ero la stessa. E chi non mi conosceva, che avesse la possibilità di farlo”.

L’esperienza è stata tosta e, dall’altro lato, le ha anche insegnato tantissimo. Oggi, Nikita Pelizon ha le idee molto chiare sul suo futuro e nei suoi sogni ci sono due programmi della Rai: uno è Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e l’altro è Tale e Quale Show di Carlo Conti, entrambi in onda sul primo canale. Sebbene durante l’intervista abbia ammesso che qualche proposta le sia già arrivata, la Pelizon ammette di averle tutte rifiutate poiché non le sentiva adatte a lei.

Nikita, inoltre, si apre anche alla possibilità di un programma con i bambini, che adora in tutto e per tutto. “Ti tirano fuori delle gag pazzesche e quindi sarebbe meraviglioso. Magari con qualche comico con cui condurre insieme sarebbe bellissimo“, conclude.