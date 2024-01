Famiglie in difficoltà, nuovi rincari anche sulla spesa per i più piccoli: ecco il trucco per risparmiare davvero su pannolini e pappe

I nuovi rincari hanno colpito anche i più piccoli: le famiglie sono sempre più in difficoltà. Ecco il trucco per poter risparmiare.

Negli ultimi anni il rincaro vita ha colpito tutti in diversi ambiti della propria esistenza. Ad aumentare, ovviamente come possiamo notare ogni giorno, non sono state solo le bollette della luce e del gas, ma anche i beni di prima necessità (conseguentemente tutta la spesa al supermercato) ed in quest’ultimo periodo anche gli oggetti, tra cui pappe e pannolini, per i più piccoli. Tutto ciò ha gettato nello sconforto più totale intere nuove famiglie italiane.

Come si può quindi cercare di risparmiare su questi oggetti che sono di fondamentale importanza per la crescita e sopravvivenza dei bambini? Con un trucchetto molto semplice ed efficace che vi mostreremo di seguito. Pronti a conoscerlo?

Risparmiare su pannolini e pappe: ecco come si fa

Quando sii decide di mettere al mondo un figlio, si pensa bene prima alla propria condizione economica e poi alla sua procreazione. Purtroppo negli ultimi anni mettere al mondo un bebè e poter far sì che non gli manchi nulla, a partire da quelli che sono considerati ‘beni primari’, è una situazione sempre più difficile da affrontare.

Ci si lamenta spesso del tasso basso di natalità, ma se si calcola un minimo di quanto spende una famiglia, anche giovane, per la sopravvivenza del proprio bambino nel primo anno di vita, si nota che si possono raggiungere circa i 17.000€ annui.

Insomma, cifre davvero esorbitanti e forse anche abbastanza preoccupanti. E se da un lato, in questi anni, è sceso il prezzo dell’acquisto di oggetti quali fasciatoio, vaschetta per il bagnetto e così via, è aumentato, di gran lunga, quello delle pappe, del latte artificiale e dei pannolini, indispensabili per il bambino. Come si può risparmiare?

A differenza di quanto si possa pensare, per quanto concerne l’acquisto di questi prodotti, è bene rivolgersi a diversi siti online. Quest’ultimi, alcuni come ad esempio anche Amazon, avranno sempre sconti perfetti da applicare a prodotti davvero incredibili e soprattutto indispensabili.

Tra i prodotti più ricercati fino alla fine del 2023 troviamo i passeggini, che però hanno mantenuto il loro prezzo abbastanza regolare e standard. Mentre ciò che è aumentato e continuerà ad aumentare, a causa dell’inflazione, saranno i pannolini che saliranno da un’iva del 5% ad una del 10%.

Nel 2023 inoltre è aumentato quello che è il tasso di acquisto online, arrivando fino ad un 18% circa. Molti prodotti per l’infanzia che venivano solitamente acquistati nei negozi, vengono ora acquistati online e di conseguenza si risparmia un bel po’. Dunque, se questa appare l’unica soluzione possibile per rimediare a tale problema, è bene metterla in pratica prima che sia troppo tardi.