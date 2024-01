Ferragni mette in affitto la sua vecchia casa: il prezzo è shock

Chiara Ferragni ha deciso di mettere in affitto la sua vecchia casa, ovviamente il prezzo è a dir poco scioccante: tutto quello che serve sapere

Non è affatto un periodo facile per la famiglia “Ferragnez“, ovvero quella composta da Chiara Ferragni e Fedez. In particolar modo per l’imprenditrice digitale che, nelle ultime settimane, è stata al centro di una vera e propria bufera in merito alla questione del pandoro ‘Balocco‘ dove risulta ufficialmente indagata per truffa aggravata. Una vicenda che non è passata inosservata ai migliori brand e collaborazioni che hanno deciso di non collaborare più con lei.

Non è finita qui visto che nel pomeriggio di venerdì 19 giugno pare che sia stata avvistata, in quel di Milano, mentre entrava nello studio di un importante avvocato divorzista. Inutile ribadire che si sono intensificate, sempre di più, le voci di un possibile divorzio con il cantautore. A prescindere da tutte queste vicende che li vedono protagonisti (anche il rapper sta affrontando non pochi guai) l’influencer sta facendo parlare molto di sé soprattutto per un’altra questione: ovvero quello dell’affitto della sua vecchia casa.

Ferragni mette in affitto la sua casa: ecco quanto costa al mese

La loro vecchia casa è ufficialmente in affitto. Una abitazione che milioni dei suoi follower hanno imparato a conoscere grazie alle sue ‘stories’ e foto. La stessa si trova in una delle zone più “in” del capoluogo lombardo come CityLife. Un terrazzo immenso con una bella vista di Milano, all’interno una jacuzzi e molto altro ancora. La famiglia intera (senza dimenticare i figli Leone e Vittoria) si sono trasferiti in un altro appartamento.

Quanto costa assicurarsi l’affitto dell’abitazione della Ferragni? Ben 35mila euro al mese. Una abitazione di ben 477 mq, con quattro camere da letto e quattro bagni suddivisi su due piani, tre posti auto nel garage. Questo è quello che sta scritto nell’annuncio pubblicato da ‘Roseto Prestige – Your Luxury Living‘: “Frutto dell’intenso lavoro di progettazione e ricerca di un team di ingegneri, architetti e interior designer questa moderna ed affascinante Penthouse può essere considerata uno degli appartamenti più suggestivi di Milano.

Situata nella residenza firmata Zaha Hadid all’undicesimo ed ultimo piano, del quale gode dell’uso e dell’accesso esclusivo, si riserva una vista unica nel suo genere sullo skyline milanese ed il paesaggio circostante“. L’abitazione è stata denominata “Penthouse Stravinskij”.