Figuraccia Belen Rodriguez: le porte dell’ascensore si aprono e viene beccata così – Video

Belen Rodriguez brutta figura in ascensore: si apro le porte e viene beccata così. Il video mostra cos’è accaduto alla showgirl argentina.

Attualmente lontana dalla tv, Belen Rodriguez per il momento non ha nessuna intenzione di tornare in video. Oltre che dedicare maggior tempo ai figli e al suo nuovo amore Elio Lorenzoni, l’argentina è impegnata in varie attività imprenditoriali ed è molto attiva sui social, dove ha un vasto seguito di fans.

Questo la rende una vera influencer in grado di dettare nuovi mood e tendenze. Spontanea e sincera Belen non ha mai avuto problemi a mostrarsi anche quando è lontana dai riflettori.

Negli ultimi anni è stata spesso protagonista del gossip a causa della sua tormentata vita sentimentale. La scorsa estate ha annunciato la fine della sua relazione con Stefano de Martino, che ha sposato e con cui è tornata insieme più volte. Belen ha evitato di parlare dell’addio all’ex ballerino per mesi poi ha deciso di rivelare la sua verità nel salotto di Domenica in. A Mara Venier l’argentina ha raccontato dei tradimenti di De Martino anche se ha ribadito che non sono stati la causa della rottura. I rapporti fra loro oggi sono limitati alla gestione del figlio Santiago.

Belen è anche mamma di Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero ai ferri corti a causa dei mancati accordi sui termini dell’affidamento della figlia. Per il momento l’argentina preferisce non parlarne e distrae i suoi fans condividendo alcune storie social inaspettate. Belen ha ammesso d’essere stata molto male ha oggi ha trovato la forza di reagire, per questo non manca di sorridere e d’ironizzare. In una recente video, divenuto virale sui social, Belen non ha nascosto d’aver fatto una brutta figura.

Belen Rodriguez: “A una cretina succede questo…”

Sola in ascensore, Belen si è lasciata andare ad un momento tutto suo che non ha mancato di condividere sui social. Balla da sola in ascensore, con il cellullare riprende tutto ma non si accorge che viene chiamata. Le porte si aprono e una persona sconosciuta si ritrova protagonista delle storie Instagram della showgirl.

Un momento imbarazzante per Belen che non ha potuto evitare la figuraccia: “Ad una cretina succede anche questo…” ha dichiarato la Rodriguez rivolgendosi alla signora in ascensore.

Quest’ultima imbarazzata, uscita per portare a passeggio il cane, non è apparsa affatto contenta d’essere protagonista del post dell’argentina, per questo nasconde il suo viso.