“Filippo Turetta non esiste”, arrivano anche i complottisti del femminicidio Cecchettin

“Filippo Turetta non esiste”, arrivano addirittura i complottisti del femminicidio che ha visto come vittima Giulia Cecchettin

Ci mancavano solamente loro. Ovvero quelli che veramente pensano che sia tutto “finto”, che questo ennesimo femminicidio che si è verificato nel nostro Paese sia assolutamente falso e che, addirittura, il killer che ha ucciso Giulia Cecchettin non esista. No, purtroppo non è affatto uno scherzo, ma più di qualche utente lo ha ribadito in rete. Addirittura hanno scritto frasi del genere: “Filippo Turetta non esiste“.

In passato avevamo dovuto avere a che fare con i negazionisti del Covid che, a detta loro, annunciavano che il virus non era mai esistito e che si trattava solamente di una messa in scena. Già, con la differenza che a distanza di quattro anni continua ad esserci e che è entrata a far parte delle nostre vite. Non è questo, però, il punto visto che c’è gente che addirittura crede che la figura del killer di Vigonovo sia completamente inventata.

“Filippo Turetta non esiste”, i negazionisti del delitto Cecchettin

Come annunciato in precedenza si moltiplicano, sempre di più, utenti che “dubitano” della sua esistenza. Ovvero quella del ragazzo che ha ucciso (con tanto di confessione) la sua ex fidanzata in quel terribile 11 novembre del 2023. Le ultime foto dimostrano chiaramente che il killer si trovi nel carcere di Verona (con una evidentissima barba). Secondo loro, però, non è abbastanza e sono convinti della loro teoria.

Anzi, quelle immagini che stanno circolando in rete e soprattutto sui telegiornali sarebbero opera dell’intelligenza artificiale. C’è chi è convinto che stiano “architettando” il tutto per il suo falso suicidio. Probabilmente la famiglia di Giulia, il padre Gino, la sorella Elena ed il fratello Davide non hanno nemmeno il tempo di pensare e di leggere queste cose. Visto che sono ancora chiusi dal dolore per aver perso una figura carissima dopo la madre (venuta a mancare un anno prima per un brutto male).

La cosa certa è che, però, in rete sta diventando sempre di più virale l’hashtag #TurettaNonEsiste“. Inutile ribadire che la stragrande maggioranza degli utenti social non ci ha visto più ed ha aspramente criticato il modo di pensare di queste persone. Consigliando loro di avere più rispetto verso una famiglia, parenti ed amici che hanno perso la loro Giulia.