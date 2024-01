Formula Uno, pronte le nuove monoposto del Cavallino: luogo e data della presentazione

Cresce l’attesa per il Mondiale di Formula Uno, ecco quando verranno presentate le monoposto della Ferrari: Cavallino rampante alla riscossa.

Poco più di un mese alla partenza della stagione 2024 di Formula Uno. Nuova edizione del mondiale, con i riflettori puntati, com’è logico che sia, sulla Red Bull e su Max Verstappen campioni in carica e ancora una volta nettamente favoriti. Ci si chiede se qualcuno sarà in grado di contrastarli e cosa saprà fare, in particolare, la Ferrari, attesa al riscatto dopo un 2023 molto deludente.

Nella stagione precedente, le Rosse avevano mostrato una notevole crescita e per almeno metà annata, con Leclerc, avevano conteso la vetta del mondiale ai rivali, prima dell’allungo inarrestabile dell’olandese. Lo scorso anno, c’era ottimismo, ma i dati al simulatore che avevano incoraggiato i tifosi non avevano poi trovato riscontro in pista, anzi.

Dai primi test erano emerse delle perplessità, alla prima gara si era già capito che l’annata sarebbe stata molto sofferta. E infatti i risultati non sono stati particolarmente positivi, con il terzo posto finale nella classifica costruttori, anche alle spalle della Mercedes, con una sola vittoria (quella di Sainz a Singapore) e nove podi complessivi. Un po’ poco, sebbene la parte finale della stagione abbia visto una Ferrari un po’ più competitiva.

La crescita starà continuando nel modo giusto? E’ quello che si chiedono tutti. Nel frattempo, la Ferrari ha blindato Leclerc con l’atteso rinnovo del contratto. Dal monegasco si riparte, per tornare all’assalto di quel titolo mondiale che ormai manca per i costruttori dal 2008 e per i piloti dal 2007. Quanto alla nuova Ferrari, questa volta i dati pre-stagionali vengono commentati con molta meno enfasi, sulla scorta dell’esperienza di un anno fa. Sarà la prova in pista a svelare il potenziale reale della vettura.

Ferrari, ecco la data della presentazione delle nuove Rosse

Prove che avverranno in Bahrain dal 21 al 23 febbraio, a una settimana dal primo GP della stagione sempre sul circuito di Sakhir. Mentre la nuova Ferrari sarà svelata invece la settimana precedente.

Sappiamo già che la vettura per il 2024 (di cui non si conosce ancora il nome ufficiale, per ora è identificata solo con il nome di progetto 676) sarà presentata il 13 febbraio. Con una novità: presentazione soltanto online via streaming, niente giornalisti a Maranello e a Fiorano, questa volta, saranno ammessi solo gli sponsor. Ai rivali della Red Bull toccherà invece il 15 febbraio, posticipando di una settimana rispetto alla scadenza inizialmente prevista dell’8 febbraio, per via del fallimento del crash test.