Forum, sapete quanto guadagnano gli attori che prendono parte al programma? Cifre da invidia

Vi siete mai chiesti quanto si guadagna lavorando a Forum? Ecco le cifre da urlo che guadagnano gli attori del programma Mediaset.

Forum, una trasmissione che da anni ci accompagna nelle prime ore pomeridiane, che ci ha fatto arrabbiare, ridere, piangere. Non conoscerlo è praticamente impossibile: il suo debutto in casa Mediaset risale al 1985 accompagnato dalla sua prima, storica conduttrice Catherine Spaak.

Per 10 anni è stato condotto da Rita Dalla Chiesa e adesso sulla sedia di Forum siede da tempo Barbara Palombelli, ma altre conduttrici si sono alternate nel corso degli anni. Si tratta di uno dei format più longevi della tv italiana e dunque anche uno dei più seguiti. A Forum abbiamo la possibilità di conoscere alcune storie particolari, la maggior parte delle quali finite male e davanti un giudice in tribunale.

Il programma, in onda dal lunedì al venerdì alle 14 su Rete 4 mette a disposizione la sua redazione, dove ogni giorno vengono proposti tantissimi casi; solo alcuni di questi vengono scelti e portati al pubblico da una serie di figuranti che rappresentano i soggetti realmente coinvolti nel caso. Le sentenze che vengono effettuate in studio tuttavia non sono ufficiali, in quanto esposte essenzialmente a degli attori e non ai diretti interessati.

Forum, quanto guadagna un attore del programma? I guadagni sono da urlo

Che sia finzione o meno, conoscere queste storie e i loro possibili risvolti giuridici è sempre interessante e avvincente e nonostante la ‘finzione’ del programma sia di conoscenza ormai comune gli ascolti non calano di certo.

Anche alcuni attori che hanno partecipato a Forum hanno deciso di svelare alcuni dettagli sul loro lavoro; un’attrice per esempio ha rivelato a ‘Il Fatto Quotidiano’ che agli attori viene fornito un copione la mattina stessa delle registrazioni, una specie di canovaccio che spiega a grandi linee la storia sulla quale si basa il caso.

Inoltre direttamente sul set la regia indica agli attori quando far scatenare i conflitti che ormai sono diventati tipici delle ultime edizioni del programma.

Tuttavia la parte più interessante rivelata dall’attrice riguarda i compensi ricevuti dalla produzione. Ogni attore di Forum (dunque coloro che vestono i panni dei protagonisti del caso) riceve un gettone di presenza per ogni ruolo interpretato, che vale tra i 250 e i 500 euro; oltre a ciò vengono anche coperte le spese di vitto e alloggio.

Per questo motivo molti attori decidono di candidarsi più di una volta e lavorare spesso con la trasmissione, dato che si tratta da un certo punto di vista di un guadagno relativamente facile e abbastanza ricco. Insomma, per gli aspiranti attori professionisti una partecipazione a Forum non è certo male!