Francesca Rettondini, dopo anni ha rotto il silenzio: “Sono stata massacrata”

Nelle parole della celebre attrice si legge tutta la sua sofferenza per quello che è accaduto, è stato un momento complicato da superare.

Quando una delle più amate icone della televisione si è spenta, quell’1 marzo del 2005, a Francesca Rettondini era rimasto solamente il dolore della perdita. I due si erano conosciuti a metà degli anni Novanta e avevano deciso di intraprendere una relazione. Dopo la scomparsa del compagno l’attrice ha dovuto affrontare un periodo difficilissimo, sia nella vita privata che in quella professionale. Di recente ha avuto modo di parlarne in alcune interviste.

Nella chiacchierata ai microfoni della rivista Ora, la Rettondini si è confessata a cuore aperto, ammettendo di aver rifiutato diverse proposte arrivate dalle principali emittenti. Una scelta ben ponderata la sua: “In televisione di solito mi proponevano di partecipare a talk o interviste. Non riesco a sgomitare e a stare al passo con questo tipo di programmi. Ho cominciato a dire di ‘no’ a tutte queste ospitate che non mi giovano: preferisco non esserci proprio e fare interviste in cui si parla del mio lavoro”.

Francesca Rettondini dopo la morte di Alberto Castagna: “Finii in un tritacarne mediatico”

Ancora una volta, raggiunta da L’Arena, Francesca Rettondini ha avuto modo di parlare della sua esperienza in televisione, negli anni in cui conobbe quello che poi sarebbe stato il suo compagno ovvero Alberto Castagna: “Sì, quello è stato un periodo meraviglioso della mia vita. Ho in pratica imparato un nuovo lavoro, quella della presentatrice e conduttrice, lui mi ha insegnato tantissimo. Era formidabile. Noi eravamo davvero due cuori e una capanna: è stato molto bello”.

Poi la tragica scomparsa del conduttore e l’attrice che si ritrova incastrata in una spirale apparentemente infinita. Era l’1 marzo del 2005 quando Castagna si spense; di quello che successe dopo ne ha parlato invece ai microfoni di Ora: “Sono stata massacrata mediaticamente e non ho intenzione di sciogliermi davanti a tutti. Ai tempi l’ho fatto, ma non ho sbagliato. Il mio è stato un modo per rendere onore ad Alberto, parlando e raccontando di lui. Mi sono accorta in buona fede di essere finita in un tritacarne mediatico. È stato il periodo più faticoso della mia vita”.