Frank Matano, il guadagno dal suo successo è incredibile: il patrimonio del giudice di Italia’s Got Talent

Quanto guadagna Frank Matano? Trapelato il cachet stellare del giudice di Italia’s Got Talent: cifre da capogiro.

Un vero mattatore del web e personaggio di spicco in tv, Frank Matano conquista i telespettatori con la sua ironia. Una risata contagiosa che rallegra gli animi, da poco ha concluso l’avventura a Italia’s Got Talent accanto ai colleghi Khaby Lame, Mara Maionchi ed Elettra Lamborghini. Al momento è tornato attivo sui social, vantando oltretutto più di 3,5 milioni di followers su Instagram, in attesa di fare ritorno sul piccolo schermo. Ormai una presenza fissa nel mondo dello spettacolo – dal cinema alle piattaforme in streaming – avendo cominciato la sua carriera su YouTube.

Molteplici ed eterogenei i progetti a cui ha preso parte finora, infatti quanto guadagna l’artista? Una domanda ricorrente che serpeggia tra gli utenti, curiosi di soddisfare questa particolarità. Si parla di cifre importanti, del resto come qualsivoglia protagonista dello star system. Non a caso, tra film, conduzioni e serie tv – come l’ultima Gigolò per Caso con De Sica e Sermonti su Prime – avrebbe così contribuito a racimolare un patrimonio considerevole, sbaragliando, magari, altrettanti professionisti del suo calibro.

Frank Matano, quanto guadagna? Il cachet è da brividi

Un talento comico sopra le righe, Frank Matano si fa conoscere in qualità di youtuber. Iniziando mediante video di scherzi telefonici, questi raggiungono milioni di visualizzazioni e la notorietà schizza alle stelle. Sopraggiungono le prime proposte televisive e i relativi contratti da firmare, per non parlare del grande schermo – il cui primo film è stato Fuga di Cervelli diretto dall’amico Paolo Ruffini. Ora costituisce emblema della risata che strappa un sorriso rendendo l’atmosfera più giocosa e faceta.

Trascorso qualche anno dagli esordi, ancor prima di divenire popolare, ad oggi quanto ammonterebbe il suo patrimonio? Si voglia innanzitutto sottolineare che non si parla di stime precise. Non a caso è difficile pervenire a certe informazioni così personali, potendo supporre cifre il più possibile ragionevoli. Sembrerebbe che, fin dai tempi del social, guadagnasse circa € 2000 al mese grazie ai suoi contenuti ed ora, ipotizzando il cachet per una sola puntata dello show Italia’s Got Talent, si ritiene possa aggirarsi intorno agli € 40,000.

Numeri importanti che sovente destano forti polemiche, soprattutto inerente al profilo dell’adeguatezza e il giusto compenso. Trattasi di una professione sicuramente diversa da altre categorie ma ogni mestiere è meritevole del dovuto riconoscimento, anche economico, puntando, dunque, su un’equa distribuzione della ricchezza. In ogni caso, un patrimonio interessante e mediamente simile a quello dei suoi colleghi per quanto vari la retribuzione stessa a seconda del progetto a cui si prenda parte.