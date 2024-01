Gelato affogato in tazza a forma di fiore: dove gustare questa piccola opera d’arte

Una specialità assolutamente da provare: il gelato affogato in tazza che prende una bellissima forma di fiore. Ecco dove mangiarlo.

L’Italia può essere considerata a pieno titolo la patria del gelato. Se ne produce e se ne consuma una quantità enorme e rappresenta un dolce tipico e tanto amato dagli italiani e dai turisti di tutto il mondo. Il gelato del nostro Paese è speciale. Lavorato con maestria artigianale arriva ad essere talvolta anche una vera e propria opera d’arte.

Per attirare l’attenzione non mancano elaborazioni stravaganti, la ricerca sempre di gusti innovativi e particolari, la combinazione di elementi che possano risultare interessanti e l’utilizzo di materie prime di alta qualità. C’è un po’ di tutto nell’immenso panorama delle gelaterie italiane. Sicuramente ce n’è per tutti i gusti e per tutte le esigenze, come i gelati vegani, quelli senza lattosio, senza glutine, per venire incontro a scelte o a intolleranze alimentari.

Il gelato è per tutti, ognuno con le sue preferenze e i suoi bisogni specifici. E se in estate è un must che mette in secondo piano tutti gli altri dolci, i veri amanti del gelato non rinunciano a gustarlo anche in inverno, quando le temperature potrebbero farlo apparire in contrasto con la ricerca di freschezza.

Il gelato affogato in tazza: la specialità di Firenze che attrae per bellezza e bontà

A Firenze si può trovare una vera delizia particolarissima e tanto invitante. Si tratta del gelato affogato servito in tazza e con una forma che ricorda quella di un fiore. Questa particolare elaborazione del gelato viene servita in un luogo specifico.

Ad aver ideato questa bontà è la gelateria Vivoli. Si trova nel centro storico, a due passi da Santa Croce, nei pressi dei principali monumenti storici della città, esattamente in via Isola delle Stinche 7. Dal 1930 la famiglia Vivoli produce un gelato artigianale di alta qualità. Arrivati alla 4° generazione di produttori di gelato, non mancano i riconoscimenti e l’apprezzamento generale per un gelato buono tra cui rientra anche questa specifica creazione.

Oltre ai prodotti di pasticceria, ai semifreddi e agli zuccotti c’è il gelato affogato in tazza. Si chiama anche ” gran crema al caffè” e racchiude in un equilibrio perfetto il contrasto tra il dolce e l’amaro e tra il caldo e il freddo. Il gusto è quindi quello del gelato alla crema che viene affogato magistralmente all’interno del caffè creando in superficie una sistemazione a forma di fiore.

Realizzato in un modo ormai diventato iconico, è una delizia tutta da provare per vivere un’esperienza di gusto pienamente soddisfacente e ritemprante. La combo è perfetta e il risultato è da applausi, infatti è da anni molto apprezzato.