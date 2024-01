Gene Gnocchi, la rivelazione drammatica del conduttore: cosa lo ha costretto al cambiamento

Ospite di Bella Ma‘, Gene Gnocchi ha fatto una rivelazione drammatica: ecco cos’è lo ha costretto a cambiare alcune sue prospettive di vita.

Comico, opinionista, e volto tv molto amato Gene Gnocchi ha accettato l’invito di Pierluigi Diaco che lo ha ospitato nel salotto di Bella Ma’. Personaggio sincero e diretto Gene ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, non ha nascosto d’essere molto contento del suo percorso professionale. Ha lavorato con grandi artisti, e con alcuni ha ancora oggi un rapporto fraterno.

In particolare Gene ha citato Paola Ferrari con cui ha collaborato a La Domenica Sportiva. L’artista ha fatto una dichiarazioni sulla giornalista scherzando sul fatto che veniva inquadrata con tantissime luci: “Io lo dico perché c’ho lavorato; per illuminarla metà Lombardia rimaneva al buio…”. Tra i colleghi che porta nel cuore e che hanno segnato un periodo felice del suo vissuto ci sono Teo Teocoli e Simona Ventura. Con il primo ha creato un vero e proprio connubio comico che ha riscosso il favore del pubblico: “Ho avuto la fortuna di lavorare con persone di grande livello, come ad esempio con Teo Teocoli con cui mi sono davvero divertito.”

Gene ha speso parole d’affetto anche per Simona Ventura con cui ha lavorato per 8 anni a Quelli che il calcio. Ancora oggi ha un legame con la conduttrice, sono amici e si vogliono molto bene. Tra una battuta e l’altra Gene non ha nascosto che è prossimo a compiere 70 anni e che fare un bilancio della sua vita gli incute una profonda malinconia. Uno stato d’animo che Diaco ha colto nel comico, per questo non ha potuto non chiedergli come affronta questo particolare stato d’animo: “Se sono malinconico? Lo sono soprattutto adesso che sono quasi arrivato a 70 anni, li faccio tra un paio d’anni…”

Gene Gnocchi: “L’anzianità ti riduce la prospettiva…”

“Chiaro che la malinconia ti viene perché hai fatto tanto e vorresti ancora fare qualcosa. L’anzianità un po’ ti riduce la prospettiva”, ha dichiarato il comico. Gene non ha infatti nascosto che invecchiare porta a cambiare la scala delle priorità. Tuttavia sta vivendo un momento felice anche perché è diventato nonno.

Tra i ricordi nostalgici di Gnocchi c’è anche quello riferito ai genitori: “Ho avuto la fortuna di avere due genitori che si amavano, mio padre con sei figli; quando andavamo al mare ci portava uno alla volta… Erano due genitori meravigliosi”.