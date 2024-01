GF, il retroscena inedito dell’ex inquilino: “Ho rifiutato di…”

Ex inquilino del Grande Fratello, oggi ancora molto popolare, ha rivelato un retroscena inedito: “Ho rifiutato…”

Il Grande Fratello è considerato il reality tra i reality, un format che ha debuttato in tv da poco più di 20 anni e che ha segnato un punto di svolta nel modo di fare spettacolo. Considerato da molti un vero e proprio esperimento sociale, il reality ha dato visibilità ai vari inquilini che edizione dopo edizione hanno abitato nelle casa di Cinecittà.

E se alcuni come Luca Argentero, ma anche Flavio Montrucchio si sono affermati nel mondo dello spettacolo altri sono tornati alla loro quotidianità lontano dalla tv. Grazie alla versione vip del GF, alcuni volti hanno tentato di dare una svolta alla loro carriera partecipando al format. Certo è che conquistare il titolo d’inquilino del loft di Cinecittà comporta una certa popolarità, ma ha anche un rovescio della medaglia.

Vivere h24 sotto i riflettori non sempre ha avuto esito positivo, alcuni vip infatti hanno rivelato lati di se stessi inattesi, non noti al pubblico. Particolare attenzione va rivolta anche a coloro che sotto le telecamere hanno trovato l’amore e che oggi hanno intrapreso un percorso di vita in comune.

Tra questi ci sono Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, ma anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e ancora Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Quest’ultimi sono diventati genitori e sono prossimi a convolare a nozze.

Grazie alla partecipazione al Grande Fratello alcuni vip hanno ricevuto proposte per partecipare ad altri format, occasioni che alcuni ex gieffini hanno colto mentre altri hanno preferito rifiutare. Un ex gieffino recentemente ha rivelato d’aver detto no ad un noto programma, un rifiuto che ha giustificato e di cui non si è affatto pentito.

Edoardo Donnamaria: “Tale e quale Show? Ho rifiutato!”

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha fatto molto parlare di se. Nel reality si è legato a Antonella Fiordalisi ma la storia ha avuto continui alti e bassi. Dopo la fine del programma la relazione è naufragata dopo solo alcune settimane. Oggi Donnamaria ha intrapreso la strada della musica e ha debuttato con tre diversi singoli.

Molto concentrato sul suo progetto ha recentemente dichiarato d’aver rifiutato di partecipare a Tale e quale show: “Mi avevano proposto di fare Tale e Quale Show. L’avrei fatto volentieri ma non credo di avere le qualità.” Ha poi concluso: “Non vorrei andare a fare la macchietta e non sono bravo a fare le imitazioni. Ho rinunciato per paura perché non mi sentivo all’altezza.”