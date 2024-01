Gigi D’Alessio, spunta la foto di Denise con il pancione: “Sei incantevole”, boom di like per lei

La dedica di Gigi D’Alessio alla sua Denise non è passata inosservata. La giovane con il pancione è splendida e Gigi non si è risparmiato!

Classe 1967 il cantautore partenopeo è nato a Napoli il 24 febbraio. Ha vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza circondato dall’amore e dall’affetto della sua famiglia che lo ha incoraggiato a studiare musica. Si è infatti diplomato al Conservatorio e pian piano si è affermato nel mondo della musica. Ha fatto molta gavetta e tanta strada sino a diventare uno degli esponenti di spicco della musica italiana nel mondo.

Apprezzato anche per le sue doti caratteriali, Gigi è un esempio di forza e di determinazione. Spontaneo, sincero e con quella verve napoletana che tanto piace è seguitissimo sui suoi profili social ove si diverte a restare in contatto con i fan. Proprio di recente è stato molto chiacchierato poiché si vocifera che la sua relazione con Denise Esposito non solo proceda a gonfie vele, ma che stia per diventare padre per la sesta volta.

Gigi D’Alessio, la dedica alla compagna è dolcissima!

Gigi dal 1986 sino al 2004 è stato sentimentalmente legato a Carmela Barbato. I due hanno poi divorziato nel 2014 ma dal loro amore sono venuti al mondo Claudio, Ilaria e Luca. In seguito al divorzio Gigi D’Alessio ha convissuto per lunghi anni con Anna Tatangelo e dalla loro relazione è nato Andrea nel 2010.

La loro storia è terminata e Gigi ha poi incontrato la sua compagna, Denise con la quale ha avuto Francesco, il quinto figlio nel gennaio del 2022. Ora stando a voci di corridoio sembrerebbe che la giovane e bellissima napoletana sia in dolce attesa del secondo figlio, per il momento la coppia si è trincerata nel silenzio nonostante le indiscrezioni si facciano sempre più incalzanti.

In tanti dunque per scovare delle possibili conferme alla gravidanza di Denise si sono riversati sui profili social dell’uno e dell’altra per comprendere se ci siano degli indizi. Gli internauti dunque spulciando la pagina Instagram di Denise hanno colto il commento dolcissimo di Gigi ad una foto che la ritrae col pancione durante la sua prima gravidanza.

Il cantautore partenopeo dolce e passionale le ha scritto: “se incantevole”, il suo commento ha ricevuto migliaia e migliaia di like. La loro relazione procede dunque a gonfie vele, nonostante infatti siano stati agli esordi molto criticati a causa della differenza anagrafica, sono sereni ed appagati. Non hanno badato ai pettegolezzi sterili e si stanno godendo il loro amore lontano da occhi indiscreti, forti del sentimento che li unisce.