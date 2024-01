Gioielli Pandora, con questo mix potentissimo: in 5 minuti sembrerà appena uscito dal negozio

Con questo fantastico trucco e un mix davvero potente, sembrerà che il gioiello Pandora che possedete, sia appena uscito dal negozio.

Sono davvero moltissime le persone che possiedono i gioielli Pandora: bracciali, collane, anelli, orecchini e cosi via: il marchio è famoso davvero in tutto il mondo e permette di fare dei regalini a grandi e piccoli davvero molto belli e anche non troppo costosi.

Eppure si sa, con il passare del tempo e l’utilizzo, è possibile che il gioiello stesso si vada sporcando o usurando e che quindi, possa perdere la bellezza che in principio ci aveva fatto innamorare dello stesso. Ma niente paura esiste un metodo davvero infallibile.

Si tratta di un mix di sostanze che per nessuna ragione possono essere considerate pericolose per la nostra salute, una volta utilizzate in pochissimi minuti si potrà ottenere un risultato, davvero straordinario, che ci farà pensare di essere appena usciti dal negozio per comprare un bracciale nuovo. Di che cosa si tratta?

Bracciale Pandora, ecco il segreto per lucidare e pulire il gioiello

Quindi, per potere essere certi di mantenere il vostro bracciale sempre perfetto, lucido e pulito, come se fosse uscito dal negozio, esiste un trucchetto che nei giorni scorsi è stato reso noto su una pagina Instagram. Un mix perfetto che vi farà ottenere il risultato desiderato.

Tanto per cominciare, il primo passaggio è quello di rivestire una ciotola con la carta argentata e poi mettere sopra il bracciare con gli charm. A questo aggiungere anche bicarbonato e l’acqua bollente, lasciare agire per 30 minuti. Un metodo davvero efficace per cui non servono nemmeno troppi minuti.

E il gioco è fatto, una curiosità in più per chi non lo sapesse: utilizzando questo sistema si raggiunge un risultato efficace e questo perché la carta stagnola e il bicarbonato permettono una reazione chimica, che prende il nome di ossidoriduzione, la stessa ha lo scopo finale di eliminare l’ossidazione che in genere è la colpevole di fare scurire i gioielli. Una volta messi a punto questi passaggi, il risultato è garantito, riuscirete infatti a fare tornare il gioiello lucido come una volta.

Ovviamente va bene non solo per i Pandora ma a per tutti i gioielli, purché siano fatti in argento. Insomma, nulla di più facile, adesso una volta capito i passaggi non resta altro che provare per scoprire se il risultato è quello che speravate.