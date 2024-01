Giorgia Palmas, il retroscena intimo sulla prima notte di nozze con Magnini lascia senza fiato: “È stato…”

Come è stata la prima notte di nozze di Giorgia Palmas e Filippo Magnini? Lei si lascia sfuggire una rivelazione intima, di che si tratta.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini, stanno insieme da circa sei anni e si mostrano sempre più complici e innamorati. Dal loro amore tre anni fa è nata la loro prima figlia, Mia, che ha portato immensa gioia nella loro vita e ha reso il loro amore ancora più speciale.

Da quando si sono innamorati non si sono più separati e hanno presto capito di voler trascorrere tutta la loro vita insieme. L’ex nuotatore le ha fatto anni fa una bellissima e romantica proposta di matrimonio, a causa dell’emergenza sanitaria però hanno dovuto rimandare più volte le nozze. Stanchi di aspettare il 12 maggio 2021 i due sono diventati marito e moglie con rito civile, in attesa di poter festeggiare con amici e parenti dopo, si sono sposati in chiesa un anno dopo.

Quasi nessuno era a conoscenza del loro primo matrimonio, hanno organizzato tutto in gran segreto, tenendo la notizia lontana dal gossip e dai riflettori. A causa del Covid i preparativi non sono stati semplici, non hanno fatto nessun rinfresco ed erano presenti solo quindici invitati alla cerimonia in Comune. Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno dovuto rispettare le norme anti covid, tutti infatti aveva fatto il tampone e indossavano le mascherine.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, il momento più bello delle nozze e la prima notte

La coppia aveva deciso che solo lei avrebbe pronunciato un discorso durante il rito civile, l’ex nuotatore però a poche ore dalle nozze ha cambiato idea e ha deciso di scrivere anche lui delle speciali parole da dedicare alla moglie.

Per Giorgia Palmas quello è stato il momento più bello del matrimonio perché non se l’aspettava e l’ha fatta molto emozionare, non è riuscita infatti a trattenere le lacrime ascoltando il discorso di Filippo Magnini.

L’ex nuotatore si è lasciato poi sfuggire un retroscena sulla prima notte di nozze, a detta sua è stata pazzesca come nei più grandi film. Ha poi svelato: “Abbiamo dormito io, Giorgia e Mia in mezzo a noi.” Ha fatto sapere che nonostante il party non ci sia stato erano entrambi distrutti e ha concluso dicendo che erano veramente felici, ma stanchissimi.