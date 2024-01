Giornata particolarmente stressante? Chiamare la mamma diminuisce l’ansia, lo dice la scienza

Se stai vivendo una giornata particolarmente stressante, chiamare la mamma può aiutarti perché secondo la scienza diminuisce l’ansia.

A tutti capita di vivere una giornata particolarmente pesante o stressante in cui è difficile tranquillizzarsi. Per ritrovare la serenità, però, basta semplicemente fare una telefonata, stando a quanto afferma la scienza.

Parlare con una persona cara al telefono, in particolare con la mamma, può far ritrovare la pace anche nei momenti più difficili, per ripartire con più carica dopo quello stop. “La mamma è sempre la mamma”, recita un antico detto popolare e chi ha ancora la fortuna di avere questa persona nella sua vita può, semplicemente con una chiamata, diminuire la sua ansia.

Chiamare la mamma diminuisce l’ansia durante una giornata stressante

Durante un momento difficile, circondarsi di persone care e pronte a dare supporto è un vero toccasana. Scegliere come riferimento la mamma, stando a quanto dice la scienza, effettivamente porta ad una diminuzione dell’ansia nei momenti stressanti.

Uno studio condotto dall’Università del Wisconsin-Madison rivela che ascoltare la voce della mamma al telefono può avere lo stesso effetto rilassante sui figli quanto il contatto fisico, come un abbraccio o una carezza. Sono stati esaminati i livelli di ossitocina nelle ragazze di età compresa tra i 7 e i 12 anni, aumentando deliberatamente il loro livello di stress attraverso discorsi improvvisati e problemi matematici.

Le ragazze sono state poi divise in tre gruppi: uno confortato dal contatto fisico con le madri, un altro dalle telefonate delle madri e un terzo dalla visione di un film emotivamente neutro. Dai risultati è emerso che i livelli di ossitocina sono aumentati in modo simile nei primi due gruppi, mentre nel terzo gruppo non sono aumentati. Anche il cortisolo, l’ormone dello stress, è diminuito. La voce della mamma ha avuto un impatto positivo sul benessere delle persone, anche dopo il compito stressante.

Leslie Seltzer che ha guidato lo studio ha affermato che la voce della mamma può avere lo stesso effetto calmante di un abbraccio, anche se non è fisicamente presente. Quindi semplicemente con una chiamata alla mamma, ascoltando la sua voce, si può ridurre lo stress e l’ansia e avere una carica di benessere emotivo.

Gli scienziati stanno esplorando ulteriori forme di comunicazione (ad esempio i messaggi di testo) per capire meglio come varia l’ossitocina quando non c’è contatto fisico ma solo comunicazione vocale. Estenderanno questa ricerca anche agli animali per valutare gli effetti su diverse specie.